Qual o santo do dia de hoje, 29 de julho? Veja a oração de Santa Marta

No dia 29 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Marta, irmã de Maria e Lázaro, personagens bíblicos conhecidos pela amizade com Jesus e pelas lições de fé e acolhimento que oferecem. Santa Marta é especialmente lembrada por sua dedicação ao serviço, sendo padroeira das donas de casa, cozinheiras e hoteleiros. Sua figura inspira aqueles que, mesmo ocupados com as tarefas cotidianas, mantêm o coração voltado para Deus e praticam a hospitalidade com amor.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 29 de julho?

O santo do dia é Santa Marta, celebrada em 29 de julho como padroeira das donas de casa, cozinheiras, hoteleiros e da hospitalidade cristã. Nos Evangelhos, ela é retratada como uma mulher prática e zelosa, sempre pronta para servir, mas também capaz de demonstrar uma fé profunda, como quando declarou acreditar que Jesus era o Cristo, mesmo diante da morte do irmão Lázaro.

Qual a oração de Santa Marta?

“Aos santos irmãos,

pedimos a graça da amizade e da união em nossas famílias,

para que, a exemplo uns dos outros, possamos ser santos, e nas diferenças de cada um realizarmos o Reino de Deus.

Amém!”

Quem foi Santa Marta?

Santa Marta é uma personagem presente nos Evangelhos, irmã de Maria e Lázaro, e amiga próxima de Jesus. Eles viviam em Betânia, próximo a Jerusalém, e frequentemente acolhiam Jesus em sua casa. Marta ficou conhecida por seu zelo e cuidado com os afazeres domésticos, especialmente em momentos em que recebia o Mestre e seus discípulos. Ao mesmo tempo, demonstrou uma fé profunda ao afirmar, diante da morte do irmão: “Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido... Eu sei que ele ressuscitará no último dia”.

Esse episódio, narrado no Evangelho de João, mostra Marta como exemplo de fé, mesmo diante do sofrimento. Sua atitude ativa é frequentemente comparada à contemplação de sua irmã Maria, formando uma dupla que simboliza a vida ativa e a vida espiritual, ambas essenciais para a vida cristã. A Igreja propõe Marta como modelo de serviço, dedicação familiar e fé inabalável. Sua casa tornou-se um lugar de acolhida para Jesus, e sua vida, um reflexo do amor em ação.