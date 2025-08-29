Qual o santo do dia de hoje, 29 de agosto? Veja a oração de São João Batista

No dia 29 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São João Batista, uma figura fundamental para o cristianismo e o único santo comemorado em duas datas no calendário litúrgico: seu nascimento em 24 de junho e sua morte em 29 de agosto. Conhecido como o precursor de Jesus, João Batista teve a missão de anunciar a chegada do Messias e preparar o caminho para seu ministério.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 29 de agosto?

São João Batista é o santo do dia 29 de agosto e é reconhecido como o padroeiro daqueles que anunciam a fé e pregam a conversão. Ele é especialmente lembrado por sua coragem em denunciar injustiças e erros morais, mesmo diante de autoridades poderosas.

Por isso, é considerado protetor dos pregadores e missionários, além de ser uma inspiração para quem busca viver uma vida de compromisso com a verdade e a justiça.

Qual a oração de São João Batista?

"Ó glorioso São João Batista, que fostes escolhido por Deus para preparar os caminhos do Senhor,

ajudai-me a viver com coragem e fidelidade a minha fé.

Intercedei por mim junto a Jesus Cristo,

para que eu tenha força para enfrentar as dificuldades e testemunhar o Evangelho com amor e verdade.

Amém."

Quem foi São João Batista?

São João Batista foi primo de Jesus e nasceu de maneira milagrosa, fruto da união de Zacarias e Isabel, em idade avançada. Ele se tornou o último dos profetas do Antigo Testamento e teve a missão de preparar o povo para a chegada do Messias. Conhecido por seu batismo de penitência nas águas do rio Jordão, João exortava todos à conversão e mudança de vida. Sua voz forte e firme clamava no deserto: "Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas!"

Por denunciar os pecados e os erros do rei Herodes Antipas, João foi preso e, por influência de Herodíades, esposa do irmão de Herodes, foi decapitado. Sua santidade foi reconhecida por Jesus, que disse: “Em verdade vos digo, dentre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João, o Batista” (Mateus 11,11).