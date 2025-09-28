Capa Jornal Amazônia
Qual o santo do dia de hoje, 28 de setembro? Veja a oração de São Venceslau

São Venceslau, duque da Boêmia, é celebrado em 28/09 pela Igreja Católica como mártir da fé e exemplo de justiça

Hannah Franco

No dia 28 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Venceslau, mártir e duque da Boêmia, que viveu no século X. Ele é lembrado por sua fé inabalável, seu governo pacífico e por ser um símbolo de justiça social, especialmente por suas ações voltadas aos pobres, doentes e prisioneiros. A devoção a São Venceslau é particularmente forte na República Checa, onde ele é considerado padroeiro nacional.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 28 de setembro?

O santo do dia 28 de setembro é São Venceslau, padroeiro da República Checa, Hungria, Polônia e da Boêmia. Ele é conhecido como um governante justo, que cristianizou seu reino e protegeu os mais necessitados. Sua vida e morte são vistas como testemunhos vivos da fé cristã.

Qual a oração de São Venceslau?

“Tu foste nobre de sangue, mas muito mais nobre na alma, dai àqueles que são os líderes a mesma nobreza e dedicação para o povo que necessita. Embuti a fé nos teus devotos e com teu exemplo fortaleça o caminho cristão. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.”

Quem foi São Venceslau?

São Venceslau nasceu em 907, na cidade de Praga, atual capital da República Checa. Filho do duque Vratislau e neto de Santa Ludmila, foi educado na fé cristã e assumiu o trono da Boêmia ainda jovem.

Durante seu governo, se destacou pela administração pacífica, a defesa dos mais pobres e a promoção do cristianismo em uma região marcada por conflitos religiosos. Reduziu penas cruéis, libertou escravos pagãos, e chegou a evitar guerras ao negociar diretamente com inimigos.

Infelizmente, sua postura generosa e cristã despertou a inveja dentro de sua própria família. Foi assassinado em 935, por uma conspiração liderada por seu irmão Boleslau, com o apoio da própria mãe, Draomira.

.
