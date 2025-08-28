Capa Jornal Amazônia
Qual o santo do dia de hoje, 28 de agosto? Veja a oração de Santo Agostinho

Santa Agostinho, padroeiro dos cervejeiros e teólogos, é celebrada no dia 28/08 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

Santo Agostinho escreveu diversas obras que influenciaram a Igreja Católica e ainda são relevantes. (Ilustração)

No dia 28 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santo Agostinho, bispo, teólogo e Doutor da Igreja. Reconhecido por sua profunda busca espiritual e contribuição fundamental à teologia cristã, ele é um exemplo de conversão, sabedoria e dedicação à fé, cuja obra influencia até hoje milhões de fiéis em todo o mundo.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 28 de agosto?

Santo Agostinho é o padroeiro dos cervejeiros, impressores, teólogos e da ordem dos agostinianos. Também é reconhecido como um dos Doutores da Igreja, título dado a santos que tiveram grande influência intelectual e espiritual.

Sua história está ligada à busca pelo autoconhecimento e à conversão espiritual, tendo nascido em Tagaste, atual Souk Ahras, na Argélia, em 354, e falecido em Hipona (atual Annaba), também na Argélia, em 28 de agosto de 430.

Qual a oração de Santo Agostinho?

"Ó Santo Agostinho, iluminai minha mente com a luz da sabedoria divina,

para que eu possa compreender a vontade de Deus e viver conforme Seus ensinamentos.

Dai-me força para buscar a verdade e coragem para enfrentar as dificuldades do caminho.

Amém."

Quem foi Santo Agostinho?

Santo Agostinho foi bispo e Doutor da Igreja nascido no século IV, em uma região que hoje faz parte da Argélia. Autor das Confissões, obra autobiográfica que narra sua profunda transformação espiritual e conversão ao cristianismo, Agostinho é considerado um dos maiores pensadores do cristianismo primitivo.

Seus escritos abordam temas como a fé, a razão, a vontade humana e a busca por Deus, influenciando de maneira decisiva a teologia e filosofia ocidental até os dias atuai

