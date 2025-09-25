Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 25 de setembro? Veja a oração de São Firmino de Amiens, bispo e mártir

São Firmino de Amiens, bispo evangelizador e mártir, é celebrado em 25/09 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

Firmino de Amiens (Reprodução/Canção Nova)

No dia 25 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Firmino de Amiens, um dos santos mais antigos venerados na França e Espanha. Conhecido por sua coragem como evangelizador, Firmino exerce patronato sobre a cidade de Amiens, sobre Navarra na Espanha, e também é invocado pelos tanoeiros, barqueiros, padeiros e viticultores. Martirizado por recusar renunciar à fé cristã, seu exemplo permanece vivo especialmente para quem enfrenta perseguição ou luta pela fé.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração do São Zacarias e Santa Isabel para abençoar a família
Zacarias e Isabel são os pais de São João Batista, o santo junino

Quem é o santo do dia de hoje, 25 de setembro?

O santo do dia 25 de setembro é São Firmino de Amiens, padroeiro da cidade francesa de Amiens e co-padroeiro de Navarra, na Espanha, ao lado de São Francisco Xavier. Ele também é considerado padroeiro de Lesaka (Espanha), dos tanoeiros, barqueiros, viticultores e padeiros, além de ser invocado contra as doenças.

Seu martírio e trabalho missionário o tornaram um dos grandes evangelizadores do início do cristianismo na Europa Ocidental.

Qual a oração de São Firmino de Amiens?

“Pelo teu sangue, fizeste frutificar a fé do povo, intercedei por aqueles que lhe rogam e pelo povo no qual viveu o seu bispado.

Que teu exemplo seja fortaleza e consolo para os europeus, assim como para nós. Amém!

São Firmino, rogai por nós!”

Quem foi São Firmino de Amiens?

São Firmino de Amiens nasceu em Pamplona, na Espanha, no seio de uma família nobre pagã. Filho de Fermo e Eugenia, converteu-se ao cristianismo ainda jovem sob a orientação do sacerdote Onesto, que também o batizou. Com o tempo, Firmino se destacou por sua dedicação à fé cristã e foi ordenado sacerdote pelo bispo Onorato de Toulouse. Mais tarde, foi sagrado bispo.

Embora seja tradicionalmente reconhecido como o primeiro bispo de Pamplona, sua missão evangelizadora o levou a regiões da França, como Aquitânia, Auvergne e Anjou. Por fim, se estabeleceu em Amiens, onde exerceu um longo e frutífero episcopado, mesmo enfrentando perseguições por parte das autoridades romanas e sacerdotes pagãos.

Firmino foi preso duas vezes. Na primeira, foi açoitado, mas libertado. Na segunda, no início do século IV, foi novamente detido, desta vez pelos magistrados Longulo e Sebastiano, que o pressionaram a renunciar à fé cristã. Como recusou, foi decapitado na prisão, em um 25 de setembro entre os anos 290 e 303. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

são firmino

santo do dia
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda