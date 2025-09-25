Qual o santo do dia de hoje, 25 de setembro? Veja a oração de São Firmino de Amiens, bispo e mártir

No dia 25 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Firmino de Amiens, um dos santos mais antigos venerados na França e Espanha. Conhecido por sua coragem como evangelizador, Firmino exerce patronato sobre a cidade de Amiens, sobre Navarra na Espanha, e também é invocado pelos tanoeiros, barqueiros, padeiros e viticultores. Martirizado por recusar renunciar à fé cristã, seu exemplo permanece vivo especialmente para quem enfrenta perseguição ou luta pela fé.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 25 de setembro?

O santo do dia 25 de setembro é São Firmino de Amiens, padroeiro da cidade francesa de Amiens e co-padroeiro de Navarra, na Espanha, ao lado de São Francisco Xavier. Ele também é considerado padroeiro de Lesaka (Espanha), dos tanoeiros, barqueiros, viticultores e padeiros, além de ser invocado contra as doenças.

Seu martírio e trabalho missionário o tornaram um dos grandes evangelizadores do início do cristianismo na Europa Ocidental.

Qual a oração de São Firmino de Amiens?

“Pelo teu sangue, fizeste frutificar a fé do povo, intercedei por aqueles que lhe rogam e pelo povo no qual viveu o seu bispado.

Que teu exemplo seja fortaleza e consolo para os europeus, assim como para nós. Amém!

São Firmino, rogai por nós!”

Quem foi São Firmino de Amiens?

São Firmino de Amiens nasceu em Pamplona, na Espanha, no seio de uma família nobre pagã. Filho de Fermo e Eugenia, converteu-se ao cristianismo ainda jovem sob a orientação do sacerdote Onesto, que também o batizou. Com o tempo, Firmino se destacou por sua dedicação à fé cristã e foi ordenado sacerdote pelo bispo Onorato de Toulouse. Mais tarde, foi sagrado bispo.

Embora seja tradicionalmente reconhecido como o primeiro bispo de Pamplona, sua missão evangelizadora o levou a regiões da França, como Aquitânia, Auvergne e Anjou. Por fim, se estabeleceu em Amiens, onde exerceu um longo e frutífero episcopado, mesmo enfrentando perseguições por parte das autoridades romanas e sacerdotes pagãos.

Firmino foi preso duas vezes. Na primeira, foi açoitado, mas libertado. Na segunda, no início do século IV, foi novamente detido, desta vez pelos magistrados Longulo e Sebastiano, que o pressionaram a renunciar à fé cristã. Como recusou, foi decapitado na prisão, em um 25 de setembro entre os anos 290 e 303.