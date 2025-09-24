Qual o santo do dia de hoje, 24 de setembro? Veja a oração de São Pacífico de São Severino

No dia 24 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Pacífico de São Severino, um frade franciscano italiano do século XVII que, mesmo acometido por severas enfermidades ao longo da vida, manteve um profundo espírito de fé, humildade e serenidade. Reconhecido como o padroeiro das pessoas que sofrem com dores crônicas, São Pacífico é exemplo de resignação cristã diante do sofrimento, tendo sido canonizado em 1839 por Papa Gregório XVI.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 24 de setembro?

O santo celebrado neste 24 de setembro é São Pacífico de São Severino, sacerdote franciscano e padroeiro das pessoas com dores crônicas. Seu testemunho de fé, mesmo em meio a doenças graves como cegueira, surdez e feridas dolorosas, o tornou modelo de esperança, fidelidade a Deus e serviço ao próximo.

Ele é especialmente venerado na região das Marcas, na Itália, e pela Ordem Franciscana, da qual fazia parte.

Qual a oração de São Pacífico de São Severino?

“São Pacífico, que, mesmo na dor e na enfermidade, mantiveste viva a chama da fé e da paz interior, intercede por nós junto ao Senhor.

Alcança-nos paciência nas tribulações, coragem nas doenças e confiança nos momentos de fraqueza.

Ensina-nos a transformar o sofrimento em oferta de amor, como tu fizeste.

São Pacífico, rogai por nós. Amém.”

Quem foi São Pacífico de São Severino?

São Pacífico de São Severino, nascido com o nome de Carlos Antônio Divini, veio ao mundo em 1º de março de 1653, na cidade de São Severino, região das Marcas, na Itália. Último de 13 filhos, ficou órfão muito cedo e foi criado por seu tio materno, Luzizo Bruni, um padre austero que o encaminhou à vida religiosa. Aos 17 anos, entrou na Ordem dos Frades Menores Franciscanos, onde adotou o nome de Frei Pacífico.

Foi ordenado sacerdote em 1678 e logo se destacou como pregador e professor. Durante mais de 10 anos, percorreu cidades e vilas da região, evangelizando com fervor, principalmente entre os mais pobres. Pregava ao ar livre, em praças e santuários, com palavras cheias de sabedoria, simplicidade e verdade.