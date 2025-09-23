Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 23 de setembro? Veja a oração de São Padre Pio de Pietrelcina

São Padre Pio de Pietrelcina, frade capuchinho e santo dos estigmas, é celebrado em 23/09 pela Igreja Católica

Hannah Franco

No dia 23 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos mais venerados do século XX. Frade capuchinho italiano, ele ficou conhecido mundialmente por sua vida de oração, dons místicos como os estigmas, e por sua incansável dedicação à confissão e direção espiritual dos fiéis. Sua santidade atraiu milhares de devotos ainda em vida, e sua fama continua crescendo após a canonização. Seu testemunho inspira milhões a buscarem uma vida mais íntima com Deus.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração do São Zacarias e Santa Isabel para abençoar a família
Zacarias e Isabel são os pais de São João Batista, o santo junino

Quem é o santo do dia de hoje, 23 de setembro?

O santo celebrado em 23 de setembro é São Padre Pio de Pietrelcina, padroeiro espiritual de grupos de oração, da cura, dos sacerdotes e dos doentes. Embora a Igreja não tenha lhe atribuído um título oficial de padroeiro universal, ele é considerado um intercessor poderoso para os que sofrem física ou espiritualmente, sendo ainda o fundador da “Casa Alívio do Sofrimento”, hospital referência na Itália. São Padre Pio também é invocado como exemplo de fortaleza na fé, resignação diante do sofrimento e profundo amor a Cristo crucificado.

Qual a oração de São Padre Pio de Pietrelcina?

“Tu foste modelo de entrega de vida, mas, acima de tudo, modelo de sacerdote e vítima, rogai pelos padres do mundo todo.

Socorrei os teus filhos espirituais e aqueles que querem juntar-se a eles.

Dai a nós um ardente amor a Jesus, como tu tiveste.

Amém! São Pio de Pietrelcina, rogai por nós!”

Quem foi São Padre Pio de Pietrelcina?

São Padre Pio nasceu como Francesco Forgione, no dia 25 de maio de 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália. Desde jovem, demonstrava profunda espiritualidade e desejo de servir a Deus. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos aos 16 anos, adotando o nome de Frei Pio. Foi ordenado sacerdote em 1910, e seis anos depois passou a viver no convento de San Giovanni Rotondo, onde permaneceu até sua morte em 23 de setembro de 1968.

Padre Pio se destacou pela vida de oração intensa, pelos dons espirituais extraordinários — como a bilocação, a leitura das almas, e principalmente os estigmas de Cristo, que carregou por 50 anos. Milhares de pessoas viajavam de longe para confessar-se com ele e ouvir seus conselhos espirituais. Ele dedicava horas por dia ao confessionário, orientando as almas com amor, firmeza e discernimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

são padre pio de pietrelcina

santo do dia
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda