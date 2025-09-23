Qual o santo do dia de hoje, 23 de setembro? Veja a oração de São Padre Pio de Pietrelcina

No dia 23 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos mais venerados do século XX. Frade capuchinho italiano, ele ficou conhecido mundialmente por sua vida de oração, dons místicos como os estigmas, e por sua incansável dedicação à confissão e direção espiritual dos fiéis. Sua santidade atraiu milhares de devotos ainda em vida, e sua fama continua crescendo após a canonização. Seu testemunho inspira milhões a buscarem uma vida mais íntima com Deus.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 23 de setembro?

O santo celebrado em 23 de setembro é São Padre Pio de Pietrelcina, padroeiro espiritual de grupos de oração, da cura, dos sacerdotes e dos doentes. Embora a Igreja não tenha lhe atribuído um título oficial de padroeiro universal, ele é considerado um intercessor poderoso para os que sofrem física ou espiritualmente, sendo ainda o fundador da “Casa Alívio do Sofrimento”, hospital referência na Itália. São Padre Pio também é invocado como exemplo de fortaleza na fé, resignação diante do sofrimento e profundo amor a Cristo crucificado.

Qual a oração de São Padre Pio de Pietrelcina?

“Tu foste modelo de entrega de vida, mas, acima de tudo, modelo de sacerdote e vítima, rogai pelos padres do mundo todo.

Socorrei os teus filhos espirituais e aqueles que querem juntar-se a eles.

Dai a nós um ardente amor a Jesus, como tu tiveste.

Amém! São Pio de Pietrelcina, rogai por nós!”

Quem foi São Padre Pio de Pietrelcina?

São Padre Pio nasceu como Francesco Forgione, no dia 25 de maio de 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, na Itália. Desde jovem, demonstrava profunda espiritualidade e desejo de servir a Deus. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos aos 16 anos, adotando o nome de Frei Pio. Foi ordenado sacerdote em 1910, e seis anos depois passou a viver no convento de San Giovanni Rotondo, onde permaneceu até sua morte em 23 de setembro de 1968.

Padre Pio se destacou pela vida de oração intensa, pelos dons espirituais extraordinários — como a bilocação, a leitura das almas, e principalmente os estigmas de Cristo, que carregou por 50 anos. Milhares de pessoas viajavam de longe para confessar-se com ele e ouvir seus conselhos espirituais. Ele dedicava horas por dia ao confessionário, orientando as almas com amor, firmeza e discernimento.