Qual o santo do dia de hoje, 22 de setembro? Veja a oração de São Maurício

No dia 22 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Maurício e seus companheiros mártires da Legião Tebana, um grupo de soldados cristãos que preferiu enfrentar a morte a trair sua fé. Liderados por Maurício, esses homens recusaram-se a participar de rituais pagãos exigidos pelo imperador romano Maximiano Hercúlio, o que resultou em sua execução. A história de bravura, lealdade e fidelidade a Deus tornou São Maurício padroeiro dos soldados, do Ducado de Saboia e da região de Valais, na Suíça.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 22 de setembro?

O santo celebrado neste dia 22 de setembro é São Maurício, juntamente com seus companheiros da Legião Tebana. Eles são considerados padroeiros dos soldados, dos militares cristãos, do Ducado de Saboia e da região suíça do Valais.

O motivo desse patronato é claro: todos eles eram soldados romanos que, mesmo sob ameaça de morte, se recusaram a renegar a fé em Cristo e a participar dos cultos pagãos exigidos por Roma. Sua fidelidade a Deus acima do imperador os tornou mártires da fé cristã.

Qual a oração de São Maurício?

“Ao pelotão de soldados que deram testemunho da verdade e da verdadeira luta, sede auxílio no tempo de guerra e de combate da fé.

Intercedei para que, se necessário, saibamos dar a nossa vida em favor de Cristo e da Igreja, fiel à vontade Divina.

Amém!”

Quem foi São Maurício?

São Maurício era o comandante de um batalhão de soldados cristãos, conhecido como a Legião Tebana, nome que faz referência à cidade de Tebaida, no Egito, onde muitos de seus membros nasceram. Por volta do ano 287 d.C., a legião foi convocada para conter uma revolta camponesa na Gália (atual França). Durante o trajeto, acamparam na região de Agaunum, atual Saint-Maurice, na Suíça.

Antes da batalha, o imperador Maximiano Hercúlio ordenou que todos os soldados realizassem sacrifícios aos deuses pagãos em sinal de lealdade. Maurício e seus homens se recusaram, declarando que eram soldados do Império, mas servos de Cristo em primeiro lugar.

Como punição, Maximiano ordenou que parte da legião fosse executada — um processo chamado "dizimação", em que um a cada dez soldados era morto. Mesmo assim, os sobreviventes mantiveram-se firmes na fé, e, por fim, todos foram massacrados, tornando-se mártires.