Qual o santo do dia de hoje, 22 de agosto? Veja a oração de São Sinforiano

No dia 22 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Sinforiano, mártir do século III. Padroeiro das crianças, estudantes e intercessor contra problemas de vista e sífilis, o santo é lembrado especialmente por seu martírio, encorajado por sua própria mãe, que o acompanhou até o momento de sua morte.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 22 de agosto?

O santo celebrado neste 22 de agosto é São Sinforiano, mártir da Igreja Católica. Ele é padroeiro da cidade de Autun (França), das crianças, dos estudantes e também é invocado como protetor contra problemas de visão e sífilis.

São Sinforiano é frequentemente representado como um jovem sendo conduzido ao martírio, enquanto sua mãe o encoraja a manter a fé e buscar a vida eterna.

Qual a oração de São Sinforiano?

Ó glorioso São Sinforiano, que com firmeza e coragem suportastes os sofrimentos do martírio por amor a Cristo, ajudai-nos a permanecer fiéis à nossa fé diante das adversidades do mundo.

Alcançai-nos, junto ao Senhor, a graça da fortaleza e da perseverança, para que, assim como vós, possamos viver com autenticidade o Evangelho e nunca renunciar à verdade de Cristo.

Intercedei por nós, por nossas famílias, pelos estudantes e pelas crianças, protegendo-nos contra os males do corpo e da alma.

São Sinforiano, rogai por nós. Amém.

Quem foi São Sinforiano?

São Sinforiano (em latim Symphorianus) viveu no século III na cidade de Autun, na atual França. Era filho de Fausto, um senador romano, e foi criado com uma educação refinada e valores cristãos sólidos, em uma época em que a cidade era dominada pelo paganismo, especialmente pelo culto à deusa Cibele, conhecida como “Grande Mãe”.

Um dia, ao ver uma procissão pagã em homenagem à deusa, Sinforiano zombou da cerimônia, expressando sua fé cristã. Por isso, foi denunciado e levado ao tribunal diante do cônsul Heráclio. Apesar das tentativas de fazê-lo renunciar à sua fé — inclusive com ofertas de dinheiro — ele permaneceu firme, recusando-se a abjurar o cristianismo.

Foi então preso, flagelado e condenado à morte. Sua mãe acompanhou-o até o local da execução, encorajando-o em língua gaulesa a manter os olhos fixos na eternidade. O martírio ocorreu fora dos portões de Santo André, ao norte da cidade.

Sua história foi registrada por São Gregório de Tours no século VI, em sua obra De Gloria Confessorum. No local do martírio, foi erguida uma basílica pelo bispo Santo Eufrônio, por volta de 454. A devoção a São Sinforiano se espalhou pela França, Bélgica, Alemanha e Luxemburgo, onde relíquias do santo ainda são preservadas.