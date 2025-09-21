Qual o santo do dia de hoje, 21 de setembro? Veja a oração de São Mateus

No dia 21 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Mateus, Apóstolo e Evangelista. Conhecido anteriormente como Levi, ele era cobrador de impostos em Cafarnaum até ser chamado por Jesus com as palavras: "Segue-me". A partir daquele momento, abandonou sua antiga vida e tornou-se um dos Doze Apóstolos. Autor do primeiro Evangelho canônico, São Mateus é reconhecido como o padroeiro dos contadores, bancários, alfandegários e cobradores, refletindo a profissão que exercia antes de sua conversão.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 21 de setembro?

O santo celebrado neste dia 21 de setembro é São Mateus, um dos doze apóstolos de Jesus e autor de um dos quatro evangelhos. Ele é o padroeiro dos profissionais da área financeira, como contadores, bancários, cobradores de impostos, cambistas e funcionários da alfândega. O vínculo com essas profissões vem de sua antiga ocupação: antes de seguir Jesus, São Mateus era um publicano, um cobrador de impostos — uma atividade malvista entre os judeus por colaborar com o império romano.

Qual a oração de São Mateus?

“Tu que conhecestes Jesus de modo tão profundo, e a partir disso soube relatar seus mistérios.

Que o sentido da nossa vida seja conhecer o Cristo e testemunhá-lo, assim como tu fizeste.

Que sejamos fiéis seguidores e adoradores do Senhor.

Amém!”

Quem foi São Mateus?

São Mateus nasceu com o nome de Levi e exercia a profissão de publicano, ou seja, cobrador de impostos para o Império Romano. Atuava na cidade de Cafarnaum, na Galileia, e era visto com desprezo pela sociedade judaica de sua época. Tudo mudou quando Jesus o encontrou e o chamou com uma simples, porém transformadora, frase: “Segue-me”. Mateus deixou tudo imediatamente e seguiu o Mestre, passando a viver uma nova vida como discípulo e depois apóstolo.

Mateus é também conhecido por ser o autor do primeiro Evangelho, escrito originalmente em aramaico. Seu objetivo era mostrar aos judeus convertidos que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. O Evangelho de Mateus destaca o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e contém o célebre Sermão da Montanha, com os ensinamentos centrais do cristianismo.

Após a ascensão de Jesus, São Mateus dedicou-se à evangelização no Oriente Médio, passando pela Arábia, Pérsia e Etiópia. Segundo a tradição, enfrentou perseguições, milagres e conversões durante sua missão. Em uma ocasião, chegou a curar milagrosamente o filho da rainha etíope, o que resultou na conversão de muitas pessoas.

Sobre sua morte, existem duas versões: uma aponta que morreu naturalmente, enquanto outra — menos confiável historicamente — relata que foi martirizado na Etiópia. Seus restos mortais estão guardados na Catedral de Salerno, na Itália, onde é homenageado com uma procissão solene todos os anos no dia 21 de setembro.