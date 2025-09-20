Qual o santo do dia de hoje, 20 de setembro? Veja a oração de Santo André Kim Taegon

No dia 20 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santo André Kim Taegon e seus 103 companheiros mártires, mortos por professarem a fé cristã em território coreano entre os séculos XVIII e XIX. Canonizados por São João Paulo II em 1984, esses fiéis são lembrados pela coragem inabalável diante da perseguição e pela fidelidade incondicional ao Evangelho. Santo André Kim, o primeiro padre coreano, é considerado o padroeiro da Coreia do Sul.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 20 de setembro?

O santo celebrado hoje, 20 de setembro, é Santo André Kim Taegon, padroeiro da Coreia do Sul. Ele é lembrado juntamente com outros 103 mártires coreanos que morreram pela fé cristã entre 1839 e 1867. Santo André Kim é reconhecido por ser o primeiro sacerdote católico nascido na Coreia e também o primeiro mártir coreano.

Sua memória litúrgica destaca o papel da Igreja coreana, cuja origem está fortemente ligada ao protagonismo dos leigos, que iniciaram a evangelização mesmo antes da chegada de missionários estrangeiros.

Qual a oração de Santo André Kim Taegon, o santo coreano?

Deus todo-poderoso, que destes ao mártir Santo André Kim Taegón e companheiros a graça de sofrer pelo Cristo,

ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor.

Por Cristo nosso Senhor. Amém!

Quem foi Santo André Kim Taegon, o santo coreano?

Santo André Kim Taegon nasceu em 1821 em uma família nobre e cristã da Coreia. Desde jovem demonstrou vocação religiosa e, aos 15 anos, foi enviado à China para se preparar para o sacerdócio, já que na Coreia o cristianismo era perseguido. Foi ordenado padre em Xangai em 1844, tornando-se o primeiro sacerdote coreano da história.

Após sua ordenação, retornou secretamente à Coreia e se dedicou à evangelização de forma clandestina. Por sua atividade missionária, foi capturado pelas autoridades locais, torturado e, finalmente, decapitado em Seul em 1846, com apenas 25 anos de idade.

Junto a ele, foram martirizados homens, mulheres, crianças, padres e leigos — todos perseguidos por sua fé cristã durante um período em que o regime coreano via o cristianismo como ameaça à ordem estabelecida.

A Igreja na Coreia é única por ter surgido pela iniciativa de leigos, e rapidamente cresceu apesar das severas perseguições. Entre 1785 e 1882, milhares de cristãos foram mortos por se recusarem a renunciar à fé. O testemunho de Santo André Kim Taegon e seus companheiros é celebrado como símbolo de fé e perseverança.