Qual o santo do dia de hoje, 2 de setembro? Veja a oração de São Zeno

No dia 2 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Zenão de Verona — bispo, mártir e padroeiro dos pescadores. A data recorda sua figura como símbolo de fé, humildade e combate às heresias no início do cristianismo, sendo um dos grandes defensores da ortodoxia católica no século IV. Em algumas tradições litúrgicas, também se recorda, neste mesmo dia, a memória de São Zeno pai, e de seus filhos Concórdio e Teodoro, mártires em Nicomédia sob a perseguição do imperador Juliano, o Apóstata.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 2 de setembro?

O santo celebrado em 2 de setembro é São Zeno de Verona, considerado o padroeiro dos pescadores e também o padroeiro da cidade de Verona, na Itália. Sua associação com a pesca não se dá apenas por seu estilo de vida simples e próximo da natureza, mas também por sua habilidade em "pescar almas" para Cristo por meio da palavra e do exemplo.

Qual a oração de São Zeno?

"Ó glorioso São Zeno, pastor fiel e defensor da verdadeira fé, que com mansidão e alegria guiastes o povo de Deus e os conduzistes à luz do Evangelho,

intercedei por nós junto ao Senhor.

Ajudai-nos a viver com humildade, caridade e coragem, enfrentando com firmeza os desafios da fé em nossos tempos.

Que, assim como vós, sejamos instrumentos de paz e justiça, fiéis ao chamado de Deus e atentos às necessidades dos mais pobres e necessitados.

São Zeno, rogai por nós. Amém."

Quem foi São Zeno?

São Zeno nasceu no Norte da África, provavelmente na Mauritânia, no início do século IV. Tornou-se o oitavo bispo de Verona em 362, e teve um papel crucial no fortalecimento da fé católica naquela região durante um período de intensa instabilidade religiosa e política. Foi conhecido como grande orador e pregador, cujos sermões atraiam multidões — estima-se que escreveu 93 homilias, das quais 16 ainda são preservadas.

Ele combateu fortemente o arianismo, heresia que negava a divindade de Cristo, e atuou com firmeza contra a idolatria, convertendo muitos pagãos ao cristianismo. Fundou igrejas, formou clero local e promoveu a caridade como pilar da vida cristã. Segundo a tradição, milagres também são atribuídos a ele, como o episódio em que uma enchente do rio Ádige não conseguiu inundar a igreja dedicada ao santo, o que reforçou sua popularidade entre os veroneses.