Qual o santo do dia de hoje, 19 de setembro? Veja a oração de São Januário

No dia 19 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Januário, um dos santos mais venerados da Itália. Bispo de Benevento e mártir do século IV, ele é conhecido não apenas por sua coragem diante da perseguição romana, mas também por um dos milagres mais enigmáticos da fé cristã: a liquefação de seu sangue, que ocorre em três datas ao longo do ano, com destaque para este dia. São Januário é especialmente querido em Nápoles, cidade da qual é padroeiro e onde é intensamente venerado até hoje.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 19 de setembro?

O santo do dia 19 de setembro é São Januário, padroeiro da cidade de Nápoles, na Itália. Ele também é invocado como protetor contra erupções vulcânicas, especialmente as do Vesúvio, terremotos, incêndios e outras calamidades. Seu culto é profundamente enraizado na tradição napolitana e sua intercessão é buscada em momentos de crise.

Qual a oração de São Januário?

"Querido bispo, levai o teu povo ao mais profundo mistério dos milagres.

Curai os doentes e socorrei os necessitados, assim como Cristo deseja realizar em nós.

Que através das tuas relíquias aconteçam grandes conversões.

Amém!"

Quem foram São Januário?

São Januário nasceu em Nápoles, na segunda metade do século III, e tornou-se bispo da cidade de Benevento. Viveu durante o tempo das perseguições do imperador Diocleciano e foi preso por visitar cristãos encarcerados. Segundo relatos, ele sofreu o martírio no ano de 305, quando foi condenado à morte junto a outros cristãos, por decapitação, nas proximidades de Pozzuoli. Um dos episódios marcantes de sua história é a visita ao amigo Sóssio, também cristão preso por sua fé. A tentativa de intercessão resultou na prisão e martírio de ambos, além de outros companheiros.

Uma tradição alternativa relata que, mesmo após torturas e ser lançado a uma fornalha, Januário saiu ileso. Foi então decapitado, e uma mulher chamada Eusébia recolheu seu sangue em duas ampolas — relíquias que até hoje protagonizam o famoso milagre da liquefação, quando o sangue seco volta ao estado líquido de forma inexplicável.

As relíquias estão guardadas na Capela do Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles. A liquefação do sangue é considerada um sinal positivo para a cidade — quando o milagre não ocorre, a população interpreta como um possível presságio de infortúnios.

Canonizado pelo Papa Sisto V em 1586, São Januário é lembrado como um pastor fiel, corajoso e profundamente amado, cuja fé inabalável e milagre das relíquias seguem inspirando fiéis no mundo inteiro.