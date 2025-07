Qual o santo do dia de hoje, 18 de julho? Veja a oração de São Frederico de Utrecht

No dia 18 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Frederico de Utrecht, bispo e mártir do século IX. Conhecido por sua coragem em defender a moral cristã e os valores familiares, ele é lembrado como padroeiro dos surdos. Ele foi assassinado em 838 d.C. após celebrar a Santa Missa, vítima de uma conspiração política e religiosa.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 18 de julho?

O santo celebrado hoje, São Frederico de Utrecht, é o padroeiro dos surdos. Ele ficou conhecido por sua atuação firme contra a imoralidade da corte e por promover a evangelização entre os povos pagãos da Europa no século IX.

Seu exemplo de vida e martírio inspira até hoje cristãos que buscam viver os valores do Evangelho com fidelidade e coragem.

Qual a oração de São Frederico?

"Que possamos, como São Frederico de Utrecht, ser conhecedores das Sagradas Escrituras

Ter a coragem de defender e propagar os valores cristãos das famílias e nas famílias,

sem medo de proclamar os valores do Reino de Deus e testemunhar com a vida que cremos na Santíssima Trindade,

ou seja, em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!"

Quem foi São Frederico?

São Frederico nasceu por volta do ano 790, em uma família nobre da Frísia — com registros que o ligam à linhagem do rei frísio Radboud. Ainda jovem, optou por seguir a vida religiosa e se tornou missionário em Utrecht, na atual Holanda. Seus dons na pregação o levaram a ser ordenado padre e, em 825, foi nomeado bispo da cidade.

Sua pregação e firmeza acabaram lhe custando a vida. Em 18 de julho de 838, ao término da Santa Missa, dois homens o apunhalaram no peito, em um ataque considerado por muitos como encomendado por forças políticas contrárias à sua mensagem.

Antes de morrer, segundo relatos, ele teria dito: “Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos”. Frederico foi reconhecido como santo pelas Igrejas Católica e Ortodoxa, e elevado aos altares pelos fiéis de Utrecht, cidade onde seu testemunho e virtudes deixaram marcas profundas.