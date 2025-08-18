Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 18 de agosto? Veja a oração de Santa Helena

Santa Helena, mãe do imperador Constantino e responsável pela descoberta da cruz de Cristo, é celebrada neste 18/8

Hannah Franco

No dia 18 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Helena, figura marcante da história do cristianismo e da devoção popular. Ela é conhecida por ter encontrado a Vera Cruz – a cruz verdadeira em que Jesus Cristo foi crucificado – durante uma peregrinação à Terra Santa.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 18 de agosto?

O santo do dia 18 de agosto é Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino. Ela é padroeira dos arqueólogos, por sua busca e descoberta da cruz de Cristo, e também é invocada por pessoas que enfrentam dificuldades conjugais, por causa da sua própria experiência de rejeição e separação.

Além disso, Santa Helena é lembrada como uma mulher convertida ao cristianismo que usou sua posição de influência para espalhar a fé e ajudar os necessitados. É considerada um exemplo de fé viva no seio do Império Romano.

Qual a oração de Santa Helena?

“Querida Helena, que, por teu imenso amor ao catolicismo, influenciaste o teu filho, assim como também uma nação,
ajudai as mães de todo o mundo a serem influenciadoras de suas famílias.

Que, por tua intercessão, possamos também encontrar o Cristo escondido em nossas vidas,
nas dores, nas cruzes e nas renúncias.

Por Jesus Nosso Senhor. Amém.”

Santa Helena, rogai por nós!

Quem foi Santa Helena?

Santa Helena nasceu por volta do ano 250 d.C., provavelmente em Drepana, na Bitínia (atual Turquia). De origem humilde, foi companheira do oficial romano Constâncio Cloro, com quem teve o filho Constantino, futuro imperador.

Mais tarde, Helena foi rejeitada por Constâncio, que se casou com outra mulher por motivos políticos. Mesmo assim, Helena permaneceu fiel e silenciosa, afastada da corte, até ser chamada novamente por seu filho ao se tornar imperador. Recebeu o título de Augusta e passou a viver com simplicidade, mesmo com todas as honras do Império.

Após sua conversão ao cristianismo, tornou-se uma mulher profundamente devota, generosa com os pobres e dedicada às obras religiosas. Aos 78 anos, realizou uma peregrinação à Terra Santa, onde descobriu a cruz de Cristo – um dos acontecimentos mais simbólicos da história cristã.

Ela também mandou construir importantes igrejas, como a Basílica da Natividade, em Belém, e a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém.

Santa Helena morreu no ano 329, aos 80 anos, cercada de honras e reverência. Suas relíquias estão conservadas em igrejas de Roma e Jerusalém, e seu exemplo de fé ainda ecoa entre os fiéis.

Palavras-chave

Santa Helena

santo do dia
Astral
