O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 17 de setembro? Veja a oração de São Roberto Belarmino

São Roberto Belarmino, jesuíta e Doutor da Igreja, é celebrado neste 17/9 como patrono dos catequistas e canonistas

Hannah Franco
fonte

São Roberto Belarmino (Reprodução/Wikipédia)

No dia 17 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Roberto Belarmino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, jesuíta e cardeal italiano, reconhecido por sua atuação firme durante a Reforma Protestante e por suas contribuições na doutrina e espiritualidade da Igreja. Ele é padroeiro dos catequistas e canonistas, sendo lembrado por sua inteligência, zelo pastoral e profunda fé.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 17 de setembro?

O santo celebrado hoje pela Igreja Católica é São Roberto Belarmino. Ele é considerado padroeiro dos Canonistas e Catequistas, por seu trabalho em defesa da doutrina católica, especialmente em tempos de grandes desafios para a Igreja. Sua dedicação ao ensino e à fé o tornou um dos nomes mais respeitados da história da teologia cristã.

Qual a oração de São Roberto Belarmino?

“Grande santo professor e apologista, educa-nos no caminho da fé,

livrai-nos das heresias e leva-nos ao conhecimento mais profundo de Jesus Cristo Nosso Senhor.

Por meio da tua intercessão, confiamos a Santa Igreja, Cardeais e Bispos, para que sejam modelos do Bom Pastor.

Amém!”

Quem foram São Roberto Belarmino?

São Roberto Belarmino nasceu em 1542, em Montepulciano, na Itália. Ingressou na Companhia de Jesus (os jesuítas) ainda jovem e se destacou como um brilhante estudante de filosofia e teologia. Como professor e teólogo, formou gerações de religiosos e escreveu importantes tratados que até hoje influenciam a teologia. Foi também diretor espiritual de São Luís Gonzaga e autor de um dos catecismos mais populares da época: a Breve Doutrina Cristã.

Elevado a cardeal em 1599 e nomeado arcebispo de Cápua em 1602, destacou-se pela atuação pastoral firme, visita às paróquias e zelo pelo ensino da doutrina. Também exerceu papéis importantes no Vaticano, participando de importantes congregações e defendendo a autoridade da Igreja diante de estados como a Inglaterra e a República de Veneza.

Morreu em 17 de setembro de 1621, em Roma. Foi canonizado em 1930 e declarado Doutor da Igreja em 1931 pelo Papa Pio XI, sendo reconhecido não apenas por sua santidade, mas também por sua contribuição intelectual à fé católica.

Palavras-chave

São Roberto Belarmino

santo do dia
Astral
