Qual o santo do dia de hoje, 17 de agosto? Veja a oração de Santa Beatriz da Silva

No dia 17 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Beatriz da Silva, religiosa portuguesa conhecida por sua profunda devoção à Virgem Maria, especialmente sob o dogma da Imaculada Conceição. Fundadora da ordem das Concepcionistas Franciscanas, Beatriz também é reconhecida como padroeira dos pobres, por sua vida de renúncia, entrega e cuidado aos mais vulneráveis.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 17 de agosto?

O santo (ou santa) do dia 17 de agosto é Santa Beatriz da Silva, venerada como padroeira da Ordem da Imaculada Conceição e protetora dos pobres. Sua trajetória é marcada pela entrega total à fé, ao silêncio, à oração e ao serviço.

Ela é especialmente invocada por pessoas que enfrentam injustiças, perseguições e enfermidades espirituais, além de ser símbolo de fidelidade ao chamado de Deus mesmo diante da dor e da rejeição.

Qual a oração de Santa Beatriz da Silva?

“Senhor, concedei-me, pela intercessão de Santa Beatriz, a paciência, o amor e a perseverança.

Ajudai-me a ser pequeno, como Maria, a fim de cumprir os Vossos desígnios e plantar as sementes do Reino por onde eu caminhar.

Fazei de mim um instrumento de paz, de fé e de pureza, mesmo diante das tribulações.

Que a luz de Santa Beatriz me inspire e me fortaleça.

Amém.”

Quem foi Santa Beatriz da Silva?

Santa Beatriz da Silva nasceu em Ceuta (Marrocos), em 1424, numa família nobre portuguesa. Desde jovem, foi educada nas virtudes cristãs. Aos 20 anos, foi convidada para servir como dama de honra no palácio de sua tia, a rainha de Castela. Sua beleza e virtudes despertaram ciúmes e perseguições, a ponto de ser trancada viva em uma arca durante três dias. Foi nesse momento que recebeu uma visão da Virgem Maria, que lhe confiou a missão de fundar uma nova ordem religiosa dedicada à Imaculada Conceição.

Após deixar a corte, viveu 30 anos no Mosteiro de São Domingos, em Toledo, em oração e silêncio. Em 1484, com apoio da rainha Isabel, fundou o primeiro mosteiro da Ordem da Imaculada Conceição, junto a 12 companheiras. Dez dias antes de professar os votos da nova ordem, Beatriz teve nova visão de Nossa Senhora, que lhe revelou que sua morte estava próxima. Ela faleceu no dia 1º de setembro de 1490, feliz por cumprir sua missão.

Durante toda a vida, mantinha o rosto velado, como sinal de humildade e pureza. No leito de morte, ao ser descoberta, seu rosto ainda exibia uma juventude radiante, mesmo com mais de 60 anos de idade.

Beatriz foi beatificada em 1926 e canonizada pelo Papa Paulo VI em 1976. Ela é considerada precursora do dogma da Imaculada Conceição, proclamado oficialmente pela Igreja somente em 1854.