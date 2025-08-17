Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 17 de agosto? Veja a oração de Santa Beatriz da Silva

Santa Beatriz da Silva, símbolo de pureza, fé e perseverança, é celebrada em 17/8. Ela é considerada padroeira dos pobres e fundadora da Ordem da Imaculada Conceição.

Hannah Franco
fonte

Santa Beatriz da Silva (Reprodução/Wikipedia)

No dia 17 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Beatriz da Silva, religiosa portuguesa conhecida por sua profunda devoção à Virgem Maria, especialmente sob o dogma da Imaculada Conceição. Fundadora da ordem das Concepcionistas Franciscanas, Beatriz também é reconhecida como padroeira dos pobres, por sua vida de renúncia, entrega e cuidado aos mais vulneráveis.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração para pedir bênçãos a Santo Osvaldo da Nortúmbria
Confira uma prece para fazer no dia do santo

Quem é o santo do dia de hoje, 17 de agosto?

O santo (ou santa) do dia 17 de agosto é Santa Beatriz da Silva, venerada como padroeira da Ordem da Imaculada Conceição e protetora dos pobres. Sua trajetória é marcada pela entrega total à fé, ao silêncio, à oração e ao serviço.

Ela é especialmente invocada por pessoas que enfrentam injustiças, perseguições e enfermidades espirituais, além de ser símbolo de fidelidade ao chamado de Deus mesmo diante da dor e da rejeição.

Qual a oração de Santa Beatriz da Silva?

“Senhor, concedei-me, pela intercessão de Santa Beatriz, a paciência, o amor e a perseverança.

Ajudai-me a ser pequeno, como Maria, a fim de cumprir os Vossos desígnios e plantar as sementes do Reino por onde eu caminhar.

Fazei de mim um instrumento de paz, de fé e de pureza, mesmo diante das tribulações.

Que a luz de Santa Beatriz me inspire e me fortaleça.

Amém.”

Quem foi Santa Beatriz da Silva?

Santa Beatriz da Silva nasceu em Ceuta (Marrocos), em 1424, numa família nobre portuguesa. Desde jovem, foi educada nas virtudes cristãs. Aos 20 anos, foi convidada para servir como dama de honra no palácio de sua tia, a rainha de Castela. Sua beleza e virtudes despertaram ciúmes e perseguições, a ponto de ser trancada viva em uma arca durante três dias. Foi nesse momento que recebeu uma visão da Virgem Maria, que lhe confiou a missão de fundar uma nova ordem religiosa dedicada à Imaculada Conceição.

Após deixar a corte, viveu 30 anos no Mosteiro de São Domingos, em Toledo, em oração e silêncio. Em 1484, com apoio da rainha Isabel, fundou o primeiro mosteiro da Ordem da Imaculada Conceição, junto a 12 companheiras. Dez dias antes de professar os votos da nova ordem, Beatriz teve nova visão de Nossa Senhora, que lhe revelou que sua morte estava próxima. Ela faleceu no dia 1º de setembro de 1490, feliz por cumprir sua missão.

Durante toda a vida, mantinha o rosto velado, como sinal de humildade e pureza. No leito de morte, ao ser descoberta, seu rosto ainda exibia uma juventude radiante, mesmo com mais de 60 anos de idade.

Beatriz foi beatificada em 1926 e canonizada pelo Papa Paulo VI em 1976. Ela é considerada precursora do dogma da Imaculada Conceição, proclamado oficialmente pela Igreja somente em 1854.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

santo do dia

Santa Beatriz da Silva
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda