Qual o santo do dia de hoje, 16 de setembro? Veja a oração de São Cornélio e São Cipriano

No dia 16 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Cornélio e São Cipriano, dois grandes líderes da fé cristã no século III, reconhecidos por sua amizade, fidelidade ao Evangelho e coragem diante das perseguições. Ambos foram mártires e deixaram um legado de unidade e misericórdia que ecoa até hoje na doutrina católica.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 16 de setembro?

Os santos celebrados em 16 de setembro são São Cornélio, papa, e São Cipriano, bispo. Ambos são venerados como mártires da Igreja primitiva, e sua memória é celebrada em conjunto por causa da forte amizade e cooperação pastoral entre os dois.

São Cornélio é tradicionalmente invocado como padroeiro dos agricultores e criadores de gado . Ele também é associado à intercessão contra epilepsia e doenças ligadas aos nervos e aos ouvidos.

. Ele também é associado à intercessão contra epilepsia e doenças ligadas aos nervos e aos ouvidos. São Cipriano, bispo de Cartago, é considerado padroeiro da África do Norte e da Argélia, sendo conhecido por sua firmeza na fé e defesa da Igreja diante das heresias e perseguições.

Qual a oração de São Cornélio e São Cipriano?

Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Cornélio e a São Cipriano a graça de lutar até a morte pela justiça,

concedei-nos, por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades, e correr ao encontro de vós que sois a vida de todos.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Amém.

Quem foram São Cornélio e São Cipriano?

São Cornélio foi eleito Papa em 251, logo após a perseguição do imperador Décio. Durante seu pontificado, enfrentou a heresia de Novaciano, que negava a readmissão de cristãos arrependidos que haviam renunciado à fé (os chamados “lapsos”). Cornélio, com firmeza e misericórdia, defendeu o perdão e a reintegração desses fiéis, em comunhão com São Cipriano, seu grande aliado.

São Cipriano foi bispo de Cartago, no norte da África. Reconhecido por sua sabedoria e dedicação, também apoiava a política de reconciliação com os apóstatas e se destacou por sua liderança espiritual e teológica. Durante a perseguição de Valeriano, foi preso e executado por se recusar a renegar a fé cristã.

A amizade e o testemunho conjunto de São Cornélio e São Cipriano inspiram cristãos do mundo inteiro a buscarem a verdade com caridade, a justiça com misericórdia e a unidade com coragem. Eles foram martirizados em anos diferentes, mas sua memória é celebrada no mesmo dia por sua estreita colaboração na defesa da fé.