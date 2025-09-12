Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 15 de setembro? Veja a oração de Nossa Senhora das Dores

Nossa Senhora das Dores, Mãe da Piedade, é celebrada no dia 15/9 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

Veja versão em texto e vídeo da oração à Nossa Senhora das Dores (Reprodução)

No dia 15 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora das Dores, também conhecida como Mater Dolorosa. Esta devoção mariana nos convida a contemplar as sete dores da Virgem Maria durante a vida de Jesus, especialmente em sua Paixão. Ela é padroeira de diversos municípios brasileiros e, com o coração transpassado por espadas, é símbolo de fé, entrega e sofrimento redentor.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração do São Zacarias e Santa Isabel para abençoar a família
Zacarias e Isabel são os pais de São João Batista, o santo junino

Quem é o santo do dia de hoje, 15 de setembro?

O santo (ou melhor, a santa) celebrada neste 15 de setembro é Nossa Senhora das Dores, um dos títulos mais comoventes da Virgem Maria. Ela é considerada padroeira de várias cidades e regiões do Brasil, como Caruaru (PE), Caldas Novas (GO), Miracatu (SP) e Tubarão (SC).

Em Minas Gerais, é venerada como Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado. Sua imagem dolorosa, com o coração traspassado por espadas, inspira devoção e consolo para os que sofrem.

Qual a oração de Nossa Senhora das Dores?

"Ó Mãe das dores, recolhei as nossas lágrimas e sofrimentos,

acolhei os nossos pedidos para que sejamos consolados e cresçamos em nossa fé. Lembrai de nós, vossos filhos tão necessitados. Amém!

Nossa Senhora das Dores, rogai por nós!"

Quem foi Nossa Senhora das Dores?

Nossa Senhora das Dores é a própria Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, venerada sob esse título em razão das sete grandes dores que viveu ao longo de sua vida, especialmente durante a Paixão e Morte de seu Filho. A devoção a essa forma de Maria surgiu a partir do século XI e ganhou força na espiritualidade cristã como um convite à compaixão, à oração e à entrega à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento.

A imagem da Mater Dolorosa, ou “Mãe Dolorosa”, é muito presente na arte sacra, especialmente nas procissões da Semana Santa, e tem como origem o poema medieval “Stabat Mater Dolorosa”, que retrata Maria em pé junto à cruz.

O culto à Nossa Senhora das Dores foi impulsionado pela Ordem dos Servos de Maria, fundada em 1233, e mais tarde oficializado pelo Papa Pio VII, que incluiu a festa no calendário litúrgico romano em 1814. Em 1914, o Papa Pio X fixou a data da celebração para 15 de setembro, um dia após a festa da Exaltação da Santa Cruz.

Quais são as Sete Dores de Nossa Senhora?

As Sete Dores de Maria representam episódios bíblicos marcantes que causaram profunda dor à Mãe de Jesus. São elas:

  1. A profecia de Simeão sobre o Menino Jesus (Lc 2, 25-35)
  2. A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mt 2, 13-15)
  3. O desaparecimento do Menino Jesus por três dias em Jerusalém (Lc 2, 41-50)
  4. O encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário (Lc 23, 27-31)
  5. A morte de Jesus na Cruz (Jo 19, 25-30)
  6. Maria recebe o corpo de Jesus descido da Cruz (Mt 27, 55-61)
  7. O sepultamento de Jesus no Santo Sepulcro (Lc 23, 50-56)

Essas dores são lembradas em novenas, procissões e especialmente na oração do terço das sete dores, praticado por fiéis em todo o mundo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Nossa Senhora das Dores

religiosidade

santo do dia
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda