Qual o santo do dia de hoje, 15 de setembro? Veja a oração de Nossa Senhora das Dores

No dia 15 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora das Dores, também conhecida como Mater Dolorosa. Esta devoção mariana nos convida a contemplar as sete dores da Virgem Maria durante a vida de Jesus, especialmente em sua Paixão. Ela é padroeira de diversos municípios brasileiros e, com o coração transpassado por espadas, é símbolo de fé, entrega e sofrimento redentor.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 15 de setembro?

O santo (ou melhor, a santa) celebrada neste 15 de setembro é Nossa Senhora das Dores, um dos títulos mais comoventes da Virgem Maria. Ela é considerada padroeira de várias cidades e regiões do Brasil, como Caruaru (PE), Caldas Novas (GO), Miracatu (SP) e Tubarão (SC).

Em Minas Gerais, é venerada como Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado. Sua imagem dolorosa, com o coração traspassado por espadas, inspira devoção e consolo para os que sofrem.

Qual a oração de Nossa Senhora das Dores?

"Ó Mãe das dores, recolhei as nossas lágrimas e sofrimentos,

acolhei os nossos pedidos para que sejamos consolados e cresçamos em nossa fé. Lembrai de nós, vossos filhos tão necessitados. Amém!

Nossa Senhora das Dores, rogai por nós!"

Quem foi Nossa Senhora das Dores?

Nossa Senhora das Dores é a própria Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, venerada sob esse título em razão das sete grandes dores que viveu ao longo de sua vida, especialmente durante a Paixão e Morte de seu Filho. A devoção a essa forma de Maria surgiu a partir do século XI e ganhou força na espiritualidade cristã como um convite à compaixão, à oração e à entrega à vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento.

A imagem da Mater Dolorosa, ou “Mãe Dolorosa”, é muito presente na arte sacra, especialmente nas procissões da Semana Santa, e tem como origem o poema medieval “Stabat Mater Dolorosa”, que retrata Maria em pé junto à cruz.

O culto à Nossa Senhora das Dores foi impulsionado pela Ordem dos Servos de Maria, fundada em 1233, e mais tarde oficializado pelo Papa Pio VII, que incluiu a festa no calendário litúrgico romano em 1814. Em 1914, o Papa Pio X fixou a data da celebração para 15 de setembro, um dia após a festa da Exaltação da Santa Cruz.

Quais são as Sete Dores de Nossa Senhora?

As Sete Dores de Maria representam episódios bíblicos marcantes que causaram profunda dor à Mãe de Jesus. São elas:

A profecia de Simeão sobre o Menino Jesus (Lc 2, 25-35) A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mt 2, 13-15) O desaparecimento do Menino Jesus por três dias em Jerusalém (Lc 2, 41-50) O encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário (Lc 23, 27-31) A morte de Jesus na Cruz (Jo 19, 25-30) Maria recebe o corpo de Jesus descido da Cruz (Mt 27, 55-61) O sepultamento de Jesus no Santo Sepulcro (Lc 23, 50-56)

Essas dores são lembradas em novenas, procissões e especialmente na oração do terço das sete dores, praticado por fiéis em todo o mundo.