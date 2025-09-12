Qual o santo do dia de hoje, 14 de setembro? Veja a oração de Santo Alberto de Jerusalém

No dia 14 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santo Alberto de Jerusalém, conhecido principalmente por ser o autor da Regra da Ordem do Carmo. Sua vida foi marcada por sabedoria, serviço à Igreja e compromisso com a paz, deixando um legado espiritual profundo para os carmelitas e para todo o cristianismo.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 14 de setembro?

O santo celebrado hoje, 14 de setembro, é Santo Alberto de Jerusalém, considerado padroeiro e legislador da Ordem do Carmo. Ele não possui uma designação de padroeiro para todo o povo católico, mas é intensamente venerado entre os frades e irmãs carmelitas, que reconhecem nele a figura que deu forma à vida comunitária e espiritual da Ordem.

Qual a oração do Santo Alberto de Jerusalém?

"Ó Deus, que por intermédio de Santo Alberto nos destes uma forma de vida evangélica, para conseguirmos de modo perfeito a caridade,

concedei-nos que, por sua intercessão, vivamos consagrados a Jesus Cristo e sejamos fiéis em servi-lo até a morte.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém.

Santo Alberto, rogai por nós."

Quem foi Santo Alberto de Jerusalém?

Santo Alberto nasceu por volta do ano 1150, na cidade de Parma, na Itália. Ainda jovem, ingressou no Convento dos Cônegos de Santo Agostinho, em Mortara, onde se destacou por sua vida piedosa e intelectual. Em 1184, foi nomeado bispo de Vercelli, permanecendo à frente da diocese por cerca de 20 anos. Durante esse período, dedicou-se com zelo à orientação espiritual dos fiéis, promovendo a caridade, a oração e a penitência.

Reconhecido por sua prudência e habilidade como mediador, em 1205, o Papa Inocêncio III o nomeou Patriarca de Jerusalém, função de grande responsabilidade, especialmente durante o período das Cruzadas. Foi nessa missão que Alberto teve contato com os eremitas do Monte Carmelo, e, inspirado pelo estilo de vida desses monges, redigiu pessoalmente a Regra Carmelita, um documento que guia a vida espiritual, comunitária e ascética da Ordem até os dias de hoje.

Infelizmente, sua vida terminou de forma trágica: em 14 de setembro de 1214, durante uma procissão em São João de Acre, ele foi assassinado com uma facada por um homem vingativo, justamente na festa da Exaltação da Santa Cruz.