Qual o santo do dia de hoje, 14 de outubro? Veja a oração de São Calisto I

No dia 14 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Calisto I, Papa e mártir, padroeiro dos trabalhadores de cemitérios e das catacumbas romanas. A data recorda a trajetória de fé de um homem de origem humilde, que saiu da condição de escravo para se tornar líder da Igreja e mártir do cristianismo. Sua história inspira valores como misericórdia, perdão e resiliência.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 14 de outubro?

O santo celebrado hoje, 14 de outubro, é São Calisto I, Papa e mártir da Igreja Católica. Ele é reconhecido como padroeiro dos trabalhadores de cemitérios e das catacumbas, especialmente por ter sido o responsável pela criação do famoso cemitério cristão da Via Ápia, onde muitos mártires foram sepultados.

Além disso, é lembrado por sua firme defesa da doutrina cristã, especialmente em relação ao perdão dos pecados por meio da penitência, o que o tornou uma figura central na consolidação do ensino da misericórdia dentro da Igreja.

Qual a oração de São Calisto I?

“Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Calisto I, Papa e mártir, governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo.

Dai, por sua intercessão, que os pastores da vossa Igreja sejam, com fé e coragem, cada vez mais dedicados ao serviço do vosso rebanho.

Por Cristo, nosso Senhor. Amém.”

Quem foi São Calisto I?

São Calisto I nasceu em Roma, no bairro de Trastevere, no final do século II, filho de escravos, e teve uma trajetória marcada por dificuldades desde o início. Seu primeiro papel na comunidade cristã foi como administrador de fundos de um cristão rico chamado Carpóforo. No entanto, após um fracasso financeiro, foi preso e enviado para trabalhos forçados nas minas da Sardenha — onde se converteu profundamente ao cristianismo ao conviver com outros cristãos exilados.

Com sua libertação, voltou a Roma e foi protegido pelo Papa Vítor e, depois, por Papa Zeferino, que o ordenou diácono e confiou a ele a administração do cemitério da Via Ápia, o que se tornaria uma das maiores necrópoles cristãs da Antiguidade.

Em 217, Calisto foi eleito Papa, sucedendo Zeferino. Durante seu pontificado, enfrentou fortes críticas, especialmente de grupos dissidentes que o acusaram falsamente de heresia. Uma das razões para a oposição era sua postura misericordiosa, permitindo o perdão a pecadores públicos — algo que, na época, gerava controvérsias entre os cristãos mais rígidos.