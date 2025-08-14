Qual o santo do dia de hoje, 14 de agosto? Veja a oração de São Maximiliano Maria Kolbe

No dia 14 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote franciscano polonês que ofereceu sua vida por um companheiro de prisão no campo de concentração de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial. Seu ato heroico de amor ao próximo o tornou um dos mártires mais admirados do século XX, sendo canonizado como “Mártir da Caridade” pelo Papa João Paulo II. Sua festa litúrgica é lembrada como um símbolo de esperança, fé e entrega total a Deus

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 14 de agosto?

O santo celebrado neste 14 de agosto é São Maximiliano Maria Kolbe, reconhecido como padroeiro dos presos, dependentes químicos e alcoólatras, jornalistas, das famílias em dificuldade e da luta pela vida. Também é considerado um patrono especial da imprensa católica, graças à sua atuação evangelizadora por meio da Milícia da Imaculada e da revista "O Cavaleiro da Imaculada", que ajudou a fundar.

Qual a oração de São Maximiliano Maria Kolbe?

Ó São Maximiliano Maria Kolbe,

que inflamado de amor por Deus e pelo próximo,

ofereceste tua vida em troca da de um pai de família,

dá-nos a força de vencer o egoísmo com o amor,

a indiferença com o compromisso,

e o medo com a fé.

Tu que foste consagrado à Imaculada Conceição,

intercede por nós junto à Mãe de Deus,

para que sejamos sempre instrumentos de paz,

misericórdia e esperança no mundo.

Amém.

Quem foi São Maximiliano Maria Kolbe?

São Maximiliano Maria Kolbe nasceu na Polônia, em 1894, e desde jovem demonstrou profunda devoção à Virgem Maria. Ingressou na ordem franciscana e dedicou sua vida à evangelização, fundando a Milícia da Imaculada, um movimento que usa os meios de comunicação para difundir a fé católica. Com um espírito missionário, fundou centros marianos de evangelização na Polônia e até no Japão.

Durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial, foi preso por sua atuação religiosa e levado ao campo de concentração de Auschwitz. Lá, em 1941, após a fuga de um prisioneiro, dez homens foram escolhidos aleatoriamente para morrer de fome como punição. Um deles, Franciszek Gajowniczek, desesperou-se por ter esposa e filhos. Padre Kolbe se ofereceu para tomar seu lugar, sendo aceito pelas autoridades do campo. Após duas semanas no bunker da fome, foi executado com uma injeção letal em 14 de agosto de 1941.

Canonizado em 1982, São Maximiliano Kolbe é lembrado não apenas por sua coragem e santidade, mas também por sua dedicação incansável à evangelização e à defesa da dignidade humana em tempos de extrema escuridão. Seu exemplo continua a inspirar milhões ao redor do mundo.