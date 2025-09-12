Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 13 de setembro? Veja a oração de São João Crisóstomo

São João Crisóstomo, padroeiro dos pregadores, oradores e educadores, é celebrado neste 13/9 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

São João Crisóstomo (Reprodução)

No dia 13 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São João Crisóstomo, um dos mais importantes Padres da Igreja, reconhecido por sua eloquência, sabedoria teológica e profunda vida espiritual. Conhecido como "Boca de Ouro", é um exemplo de coragem na pregação do Evangelho e na defesa dos pobres e oprimidos. Sua vida inspira, até hoje, aqueles que lutam por justiça, verdade e santidade.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 13 de setembro?

O santo celebrado hoje, 13 de setembro, é São João Crisóstomo, reconhecido como o padroeiro dos pregadores, dos oradores cristãos, além de ser Doutor da Igreja e padroeiro do Concílio Vaticano II. Sua festa litúrgica destaca sua contribuição essencial à espiritualidade cristã e à defesa dos ensinamentos evangélicos.

Qual a oração do São João Crisóstomo?

"Ó Santo, protetor da fé, ajuda-nos a não cair nas ciladas do demônio nem nas diversas ideologias mundanas da atualidade.

Fazei que a nossa fé cresça cada dia mais e, com ela, possamos encontrar Jesus verdadeiramente.

Pedimos também pelos pregadores da atualidade, a fim de que anunciem o Evangelho com ousadia.

Amém!"

Quem foi São João Crisóstomo?

São João Crisóstomo nasceu por volta do ano 349, em Antioquia (atual Turquia), numa família rica e influente. Ainda jovem, destacou-se pela inteligência e dom da oratória, tendo como professor o célebre reitor Libônio. No entanto, apesar do brilhante futuro na retórica, João optou por dedicar sua vida à fé cristã, o que levou Libônio a exclamar: “Se os cristãos não me o tivessem roubado...”

Em 397, foi nomeado Patriarca de Constantinopla, uma das mais altas funções da Igreja na época. Lá, permaneceu firme contra os abusos do clero e da nobreza, o que lhe rendeu muitos inimigos. Foi exilado duas vezes por denunciar abertamente a corrupção, inclusive a da imperatriz Eudóxia.

Apesar das perseguições, sua influência cresceu com o tempo. Suas homilias, interpretações bíblicas e ensinamentos morais marcaram profundamente o cristianismo. Em 407, já exilado e debilitado, faleceu em Comana. Suas últimas palavras foram: "Glória a Deus por tudo!"

