Qual o santo do dia de hoje, 13 de agosto? Veja a oração de Santa Filomena

No dia 13 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Filomena, uma jovem mártir cercada por uma intensa devoção popular. Apesar das incertezas históricas que envolvem sua vida, Santa Filomena é amplamente venerada como símbolo de pureza, fé e perseverança diante do sofrimento. Muitos fiéis recorrem à sua intercessão em momentos de aflição, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades no casamento ou que desejam a graça da maternidade.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 13 de agosto?

O santo celebrado neste 13 de agosto é Santa Filomena, considerada padroeira dos aflitos, dos jovens esposos e das mães que não conseguem engravidar. Conhecida como a “Princesinha do Paraíso”, é lembrada por inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão e pela forte devoção popular que se espalhou especialmente após a descoberta de suas relíquias nas catacumbas de Roma.

Qual a oração de Santa Filomena?

Ó gloriosa Virgem e Mártir, Santa Filomena, que desde o Céu espalhas tantos benefícios sobre os que te invocam, olha para mim com ternura e escuta minha oração. Tu que suportaste com fé e amor os tormentos e perseguições por amor a Cristo, intercede por mim junto ao trono da Graça.

Alcança-me, ó poderosa intercessora, a pureza do coração, a força nas provações e a fidelidade à vontade de Deus. Ó Santa Filomena, exemplo de coragem e confiança, roga por mim e por todos os que recorrem à tua ajuda.

Amém.

Quem foi Santa Filomena?

Santa Filomena é considerada uma mártir cristã dos primeiros séculos da Igreja. Segundo uma antiga tradição popular, ela nasceu na Grécia, filha de um casal real estéril que recebeu a graça da maternidade após um voto a Jesus. Aos 13 anos, consagrou sua virgindade a Deus. Quando sua família foi à Roma em busca de paz com o imperador Diocleciano, ela foi desejada por ele, mas recusou o casamento, mantendo seu voto de castidade. Como punição, sofreu diversas torturas e resistiu milagrosamente, até ser decapitada.

Sua história ganhou notoriedade após a descoberta de seus restos mortais em 1802, nas catacumbas de Santa Priscila, em Roma. No túmulo, estavam símbolos que indicavam martírio: âncoras, flechas e uma palma. A devoção se espalhou rapidamente, especialmente após relatos de curas milagrosas atribuídas à sua intercessão. Embora seu nome tenha sido retirado do calendário litúrgico após a Reforma Litúrgica, a fé popular continua viva, com destaque para o Santuário de Mugnano del Cardinale, na Itália, onde repousam suas relíquias.