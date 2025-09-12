Qual o santo do dia de hoje, 12 de setembro? Veja a oração de São Guido de Anderlecht

No dia 12 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Guido de Anderlecht, um santo belga conhecido por sua vida de humildade, peregrinação e dedicação aos pobres. Ele é venerado especialmente por trabalhadores rurais, cocheiros e sacristãos.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 12 de setembro?

O santo celebrado neste 12 de setembro é São Guido de Anderlecht. Ele é padroeiro dos cocheiros, camponeses, sacristãos e animais de chifre, sendo frequentemente invocado por pessoas que buscam cura para a epilepsia e outras doenças. Além disso, é considerado o protetor das cocheiras e dos cavalos, e é muito venerado na cidade de Anderlecht, na Bélgica, onde viveu seus últimos dias.

Qual a oração do São Guido de Anderlecht?

"Ó Deus, que destes a São Guido de Anderlecht um coração desapegado dos bens materiais

e um espírito cheio de caridade para com os pobres e necessitados, concedei-nos, por sua intercessão, viver com generosidade, simplicidade e amor ao próximo.

São Guido, peregrino fiel e servidor dos humildes, rogai por nós,

protegei os que trabalham no campo, os cocheiros, os animais e todos os que enfrentam as dificuldades da vida com fé e coragem.

Amém."

Quem foi São Guido de Anderlecht?

São Guido de Anderlecht nasceu no século X, na região de Brabante, na atual Bélgica. Filho de camponeses cristãos, desde jovem demonstrava grande caridade e desprendimento material. Começou sua jornada espiritual como sacristão em Laken, perto de Bruxelas, onde se dedicou à oração e ao serviço dos pobres.

Após a morte dos pais, tentou a vida como comerciante com o objetivo de obter recursos para ajudar os necessitados, mas um naufrágio de sua embarcação o fez repensar sua vocação. Abandonando o comércio, vestiu-se como peregrino e passou sete anos visitando os maiores santuários cristãos da Europa, inclusive na Terra Santa.

De volta à Bélgica, fraco e doente, foi acolhido por um sacerdote na cidade de Anderlecht, onde faleceu com fama de santidade. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação, e com o tempo foi construída uma igreja em sua homenagem. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 12 de setembro com grande devoção, especialmente em Anderlecht, onde cavalos e cocheiros recebem bênçãos especiais em sua memória.