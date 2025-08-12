Qual o santo do dia de hoje, 12 de agosto? Veja a oração de São João Berchmans

No dia 12 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São João Berchmans, jovem jesuíta belga conhecido por sua vida de piedade, pureza e dedicação aos estudos. Canonizado por sua exemplar fidelidade nas pequenas coisas do cotidiano, ele é reconhecido como padroeiro da juventude estudantil e também dos coroinhas, inspirando gerações de jovens que buscam servir a Deus com simplicidade e devoção.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 12 de agosto?

O santo do dia 12 de agosto é São João Berchmans, considerado padroeiro dos estudantes, dos coroinhas e modelo para a juventude cristã. Ele é lembrado por seu zelo nas tarefas diárias, sua profunda fé e amor à Eucaristia e à Virgem Maria. Mesmo com pouca idade, tornou-se exemplo de obediência, humildade e disciplina — qualidades que o tornaram referência para jovens que buscam seguir a vocação cristã com alegria e compromisso.

Qual a oração de São João Berchmans?

“São João Berchmans,

exemplo de pureza, obediência e amor à Igreja,

alcançai-nos a graça de viver com fidelidade a vontade de Deus

nas pequenas e grandes ações do nosso dia a dia.

Ajudai-nos a crescer em sabedoria, piedade e dedicação,

especialmente nos estudos e no serviço ao altar.

Protegei os jovens, os estudantes e todos os coroinhas,

para que encontrem em vós um modelo de santidade e alegria.

Amém.”

Quem foi São João Berchmans?

João Berchmans nasceu em 1599, em Diest, na Bélgica, em uma família simples e profundamente religiosa. Desde pequeno, demonstrou grande amor pelas coisas de Deus. Com menos de sete anos, já frequentava a igreja diariamente e servia em várias missas antes mesmo de ir para a escola. Era aplicado nos estudos, obediente aos pais e profundamente devoto da Virgem Maria. João também cultivava a virtude da pureza com grande zelo, fazendo de sua vida um verdadeiro testemunho de fé e santidade no cotidiano.

Desejando servir a Deus mais plenamente, ingressou na Companhia de Jesus (Ordem dos Jesuítas), onde destacou-se por seu espírito de oração, disciplina e amor ao estudo. Faleceu muito jovem, aos 22 anos, no dia 13 de agosto de 1621, após uma breve enfermidade. Foi canonizado por Leão XIII e hoje é venerado como exemplo de santidade juvenil. Sua vida mostra que a verdadeira santidade se encontra na fidelidade às pequenas ações do dia a dia, feitas com grande amor a Deus.