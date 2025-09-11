Qual o santo do dia de hoje, 11 de setembro? Veja a oração de São João Gabriel Perboyre

No dia 11 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São João Gabriel Perboyre, sacerdote francês da Congregação da Missão (os Lazaristas), que morreu crucificado na China em 1840. Canonizado por São João Paulo II, ele é lembrado por sua dedicação missionária, amor a Cristo e por ser o primeiro santo da Infância e Adolescência Missionária (IAM).

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 11 de setembro?

O santo do dia 11 de setembro é São João Gabriel Perboyre, missionário francês, padroeiro da Infância e Adolescência Missionária (IAM). Ele é reconhecido por sua coragem durante perseguições religiosas na China, onde foi torturado e morto por professar sua fé cristã.

Qual a oração do São João Gabriel Perboyre?

“Ó Deus, que destes a São João Gabriel Perboyre a graça de imitar vosso Filho até a morte de cruz, por amor ao Evangelho,

concedei-nos, por sua intercessão, a força de testemunhar com coragem a nossa fé, em todas as circunstâncias da vida.

Que seu exemplo nos inspire a viver com fidelidade o chamado missionário, com amor, sacrifício e entrega total.

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.”

Quem foi São João Gabriel Perboyre?

São João Gabriel Perboyre nasceu em 1802, na França, em uma família profundamente cristã. Desde jovem, demonstrava grande amor por Jesus Cristo. Ingressou na Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo, e foi ordenado sacerdote aos 24 anos.

Movido pelo desejo missionário, foi enviado para a China em 1835, onde aprendeu o idioma e dedicou-se à evangelização, mesmo em meio a perseguições. Em 1839, foi traído, preso e submetido a intensas torturas. Em 11 de setembro de 1840, foi crucificado, morrendo como mártir da fé.

João Gabriel foi canonizado por São João Paulo II em 1996 e é hoje padroeiro da IAM. Sua vida inspira jovens missionários a viverem com ardor a missão de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo.