Qual o santo do dia de hoje, 11 de agosto? Veja a oração de Santa Clara de Assis

Santa Clara de Assis, padroeira da televisão e das comunicações, é celebrada no dia 11/08 pela Igreja Católica

Hannah Franco

No dia 11 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Clara de Assis, uma das mais importantes santas do cristianismo. Discípula de São Francisco de Assis, ela renunciou à riqueza e à vida nobre para viver a pobreza evangélica e a oração. Fundadora da Ordem das Clarissas, dedicou sua vida ao serviço de Deus e dos pobres. Em 1958, foi proclamada padroeira da televisão e das comunicações pelo Papa Pio XII.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 11 de agosto?

O santo do dia é Santa Clara de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas e modelo de fé, humildade e dedicação. Ela é padroeira da televisão, em razão de um milagre relatado no fim de sua vida: doente e impossibilitada de ir à missa de Natal, teria assistido à celebração projetada milagrosamente em sua parede, como se estivesse vendo pela televisão.

Por isso, é considerada também intercessora por todos os que evangelizam ou se comunicam por meios tecnológicos.

Qual a oração de Santa Clara de Assis?

“Ó gloriosa Santa Clara,
que abandonaste as riquezas do mundo
para seguir o Cristo na pobreza e na humildade,
ensina-nos a confiar na providência divina
e a buscar os tesouros do céu.
Intercede por nós, para que, como tu,
vivamos com amor, simplicidade e fé,
caminhando na luz de Cristo todos os dias.
Santa Clara, padroeira da televisão,
rogai por nós. Amém.”

Quem foi Santa Clara de Assis?

Santa Clara nasceu em 1194, em Assis, na Itália, em uma família nobre e rica. Inspirada pela pregação de São Francisco de Assis, decidiu ainda jovem renunciar a tudo e seguir o caminho da pobreza evangélica. Aos 18 anos, fugiu de casa para se consagrar a Deus, cortando os cabelos como sinal de sua entrega. Com a ajuda de São Francisco, fundou a Ordem das Clarissas, um ramo feminino da Ordem Franciscana, voltado à vida de oração, trabalho e pobreza absoluta.

Clara viveu de forma radical sua consagração, sendo exemplo de coragem, caridade e obediência. Mesmo com problemas de saúde, permaneceu firme na fé e no cuidado com as irmãs de sua comunidade. Morreu em 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Foi canonizada apenas dois anos depois, em 1255, pelo Papa Alexandre IV. Sua vida continua sendo inspiração para os cristãos de todo o mundo, especialmente para os que se dedicam à vida consagrada e à evangelização pelas mídias.

.
