Qual o santo do dia de hoje, 10 de outubro? Veja a oração de São Daniel Comboni

No dia 10 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Daniel Comboni, missionário italiano do século XIX que dedicou sua vida à evangelização e ao desenvolvimento da África Central. Fundador dos Missionários e das Missionárias Combonianas, ele é reconhecido por seu pioneirismo ao defender que a própria população africana deveria liderar sua evangelização. A data marca o dia de sua morte, ocorrida em 1881, em Cartum, no Sudão.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 10 de outubro?

O santo celebrado neste 10 de outubro é São Daniel Comboni, conhecido como protetor da África e apelidado de “Pai dos Negros” pelo Papa São João Paulo II. Ele é padroeiro das missões na África e símbolo de luta contra a escravidão, injustiças sociais e pelo empoderamento do povo africano.

Comboni acreditava na força dos próprios africanos para liderar a evangelização e transformação de seu continente, ideia resumida em seu lema: “Salvar a África com a África”.

Qual a oração de São Daniel Comboni?

Grande protetor da África, estendei o cristianismo em meio ao continente,

cuidai dos povos e dos seus descendentes para que se encontrem com Jesus.

Atraí vocações para dar continuidade ao teu trabalho evangelizador.

Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

São Daniel Comboni, rogai por nós!

Quem foi São Daniel Comboni?

São Daniel Comboni nasceu em Limone sul Garda, na Itália, em 15 de março de 1831, sendo o único sobrevivente entre oito irmãos. Aos 17 anos, sentiu-se chamado à missão após ouvir relatos de missionários que atuavam na África. Foi ordenado sacerdote em 1854 e, após intensa preparação, partiu para o Sudão em 1857, enfrentando doenças, clima extremo e a dura realidade da escravidão.

Impressionado com a situação dos africanos, especialmente os escravizados, Comboni desenvolveu em 1864 o “Plano para a Regeneração da África”, baseado na educação e formação de africanos como protagonistas da evangelização. Com isso, fundou dois institutos missionários:

Em 1867, os Missionários Combonianos,

Em 1872, as Missionárias Combonianas.

Essas instituições visavam estabelecer escolas, hospitais e centros de formação cristã, capacitando o próprio povo africano a transformar suas comunidades. Em 1877, foi nomeado primeiro bispo da África Central, onde ordenou o primeiro sacerdote africano da região. São Daniel Comboni morreu em 10 de outubro de 1881, aos 50 anos, no Sudão. Suas últimas palavras foram: "Não temais; eu morro, mas a minha obra não morrerá". Foi beatificado em 1996 e canonizado em 5 de outubro de 2003 por São João Paulo II.