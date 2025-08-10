Capa Jornal Amazônia
Qual o santo do dia de hoje, 10 de agosto? Veja a oração de São Lourenço

São Lourenço, padroeiro dos diáconos, cozinheiros e bombeiros, é celebrado em 10/08 pela Igreja Católica

Hannah Franco

No dia 10 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Lourenço, um dos mártires mais venerados do cristianismo primitivo. Diácono da Igreja de Roma no século III, ele é lembrado por sua coragem, fé inabalável e amor aos pobres. Sua história é um testemunho de fidelidade até as últimas consequências, tornando-o padroeiro dos diáconos, cozinheiros, bombeiros e também da cidade de Huesca, na Espanha.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 10 de agosto?

O santo do dia é São Lourenço, celebrado em 10 de agosto. Ele é o padroeiro dos diáconos, pois exerceu essa função na Igreja primitiva, servindo diretamente ao Papa e aos mais necessitados. Também é considerado protetor dos cozinheiros e bombeiros, devido ao seu martírio — foi queimado vivo em uma grelha.

Seu exemplo de entrega, serviço e fé o tornou um dos santos mais mencionados na tradição católica.

Qual a oração de São Lourenço?

“Glorioso São Lourenço, fiel servidor da Igreja e mártir valoroso,
tu que serviste os pobres com tanto amor
e enfrentaste o martírio com coragem e alegria,
intercede por nós junto a Deus.
Que saibamos também nós, como tu,
reconhecer nos necessitados o verdadeiro tesouro da Igreja
e viver com fidelidade a nossa vocação cristã.
São Lourenço, rogai por nós. Amém.”

Quem foi São Lourenço?

São Lourenço nasceu por volta do ano 225, na cidade de Huesca, na Espanha. Ainda jovem, mudou-se para Roma, onde foi ordenado diácono e passou a servir diretamente ao Papa Sisto II, cuidando da administração dos bens da Igreja e da ajuda aos pobres. Durante a perseguição do imperador Valeriano I, em 258, o Papa foi executado, e Lourenço seguiu seu martírio dias depois. Conta-se que, ao ser preso, apresentou os pobres como os verdadeiros "tesouros da Igreja", irritando o imperador, que ordenou sua execução cruel: foi queimado vivo em uma grelha.

Apesar da tortura, São Lourenço manteve a fé e o bom humor. Segundo a tradição, chegou a dizer aos soldados: “Podem me virar, este lado já está assado.” Seu testemunho impressionou a multidão presente, e muitos se converteram ao cristianismo. Seu nome é citado na Oração Eucarística I e na Ladainha de Todos os Santos, e sua fama atravessou séculos. A basílica de São Lourenço Extramuros, em Roma, foi erguida sobre seu túmulo pelo imperador Constantino.

