Qual o santo do dia de hoje, 1º de setembro? Veja a oração de Santa Beatriz da Silva

No dia 1º de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Beatriz da Silva Menezes, religiosa portuguesa que viveu no século XV e fundou a Ordem da Imaculada Conceição — também conhecida como as monjas concepcionistas. A santa é considerada precursora da devoção à Imaculada Conceição de Maria, e sua vida foi marcada por fé, silêncio e entrega total à vontade de Deus.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 1º de setembro?

O santo celebrado neste 1º de setembro é Santa Beatriz da Silva Menezes, padroeira da Ordem da Imaculada Conceição, instituição que fundou em 1489 após uma vida de oração, sofrimento silencioso e profunda devoção à Virgem Maria. Santa Beatriz é invocada como modelo de pureza, fortaleza e confiança nos desígnios divinos, especialmente por religiosas e fiéis que se consagram à vida contemplativa.

Observação: em algumas regiões, a celebração litúrgica foi transferida para o dia 17 de agosto, por determinação eclesiástica após a sua canonização.

Qual a oração de Santa Beatriz da Silva Menezes?

“Ó Santa Beatriz da Silva, que soubeste viver no silêncio, na humildade e no amor profundo à Imaculada Conceição da Virgem Maria, intercede por nós junto a Deus, para que sejamos puros de coração e firmes na fé.

Ensina-nos a seguir com coragem o caminho da santidade, mesmo nas provações.

Que tua vida, consagrada ao serviço de Deus e à contemplação, nos inspire a viver com simplicidade e entrega total.

Santa Beatriz, rogai por nós. Amém.”

Quem foi Santa Beatriz da Silva Menezes?

Santa Beatriz da Silva Menezes nasceu em Ceuta, no norte da África (então colônia portuguesa), por volta de 1424. De família nobre, ainda jovem foi levada a viver na corte espanhola, a convite de sua tia, a Infanta Isabel de Portugal, esposa do rei de Castela. Beatriz destacou-se pela beleza, inteligência e virtudes cristãs, mas sua presença causou ciúmes na rainha, o que a levou a enfrentar perseguições silenciosas dentro do palácio.

Sem revelar seu sofrimento a ninguém, Beatriz entregou-se à oração e à Virgem Maria, a quem era profundamente devota. Somente em 1479, com a ajuda de outras religiosas e apoio da Igreja, conseguiu fundar a Ordem da Imaculada Conceição, destinada à vida contemplativa e à veneração da pureza de Maria. Beatriz faleceu em 1490, um dia antes da profissão das primeiras irmãs concepcionistas.

Foi canonizada em 1976 pelo Papa Paulo VI, e sua devoção se espalhou por diversos países.