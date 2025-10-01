Capa Jornal Amazônia
Qual o santo do dia de hoje, 1º de outubro? Veja a oração de Santa Teresinha do Menino Jesus

Santa Teresinha, doutora da Igreja e padroeira das missões, é celebrada nesta data pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

Veja a versão em texto e vídeo da oração à Santa Teresinha (Reprodução/Calenderr)

No dia 1º de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus, também conhecida como Teresa de Lisieux. Carmelita descalça francesa, doutora da Igreja e padroeira das missões, Santa Teresinha ensinou ao mundo um caminho de santidade baseado nos pequenos atos feitos com grande amor, conhecido como a “pequena via”. Sua vida, breve e profundamente marcada pela fé, continua a inspirar milhões de fiéis no mundo todo.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 1º de outubro?

O santo do dia 1º de outubro é Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira universal das missões católicas, mesmo sem nunca ter saído do convento. Seu grande desejo de evangelizar e seu amor profundo pela Igreja levaram-na a ser proclamada padroeira das missões pelo Papa Pio XI.

Em 1997, foi declarada Doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II, por sua espiritualidade centrada na confiança total em Deus. Também é reconhecida como padroeira secundária da França e, no Brasil, como padroeira dos professores.

Qual a oração de Santa Teresinha do Menino Jesus?

“Meu Deus, ofereço-vos todas as ações que farei hoje, nas intenções e para a glória do Sagrado Coração de Jesus.

Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples,

unindo-os aos seus méritos infinitos, e reparar minhas faltas, lançando-as na Fornalha de seu Amor Misericordioso.

Oh, meu Deus!

Peço-vos para mim e para aqueles que me são caros a graça de cumprir perfeitamente vossa santa vontade,

de aceitar por vosso amor as alegrias e as penas desta vida passageira, para que estejamos um dia reunidos no Céu,

por toda a eternidade. Assim seja.”

Quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus?

Santa Teresinha do Menino Jesus, nascida em 2 de janeiro de 1873 em Alençon, França, foi a caçula de nove filhos de uma família profundamente cristã. Sofreu diversas perdas e provações desde a infância, incluindo a morte da mãe aos 4 anos e a doença do pai, o que moldou sua sensibilidade espiritual. Aos 15 anos, entrou no mosteiro carmelita de Lisieux com autorização do Papa Leão XIII, dedicando-se à oração pela conversão das almas e pelos sacerdotes.

Mesmo confinada ao convento, Teresinha desejava anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Descobriu no amor seu verdadeiro caminho de missão e santidade, resumindo sua vocação na célebre frase: “No coração da Igreja, serei o amor”. Desenvolveu a espiritualidade da “infância espiritual”, baseada na confiança plena em Deus e na simplicidade dos pequenos atos diários feitos com amor.

Faleceu em 30 de setembro de 1897, aos 24 anos, pronunciando as palavras: “Oh!… amo-O. Deus meu,… amo-Vos!”. Foi beatificada em 1923 e canonizada em 1925. Santa Teresinha prometeu “fazer chover rosas do céu”, símbolo das inúmeras graças alcançadas por sua intercessão, e permanece como uma das santas mais queridas e veneradas do mundo.

Palavras-chave

Santa Teresinha

santo do dia
Astral
.
