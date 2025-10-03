Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo do dia de hoje, 3 de outubro? Veja a oração dos Protomártires do Brasil

São Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira, primeiros mártires do Brasil, são celebrados no dia 3 de outubro

Hannah Franco
fonte

Protomártires do Brasil (Reprodução/Canção Nova)

No dia 3 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica dos Protomártires do Brasil, incluindo São Padre André de Soveral, São Padre Ambrósio Francisco Ferro, São Mateus Moreira e seus 27 companheiros, vítimas de massacres durante as invasões holandesas em 1645. A data é feriado no Rio Grande do Norte, em homenagem a esses mártires que deram suas vidas pela fé.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

image Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

image Oração do São Zacarias e Santa Isabel para abençoar a família
Zacarias e Isabel são os pais de São João Batista, o santo junino

Quem é o santo do dia de hoje, 3 de outubro?

Os Protomártires do Brasil são padroeiros dos fiéis que lembram a coragem e a fé dos primeiros mártires católicos do país. Padre André de Soveral e seus 27 companheiros foram mortos em Cunhaú, e Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira sofreram martírio em Uruaçu.

Eles representam a perseverança na fé diante da perseguição religiosa e são um exemplo de coragem para os católicos brasileiros.

Qual a oração dos Protomártires do Brasil?

“Senhor Deus, que destes a estes vossos servos a coragem de testemunhar a fé até o último suspiro,

concedei-nos a graça de imitá-los em nossa vida diária,

mantendo firme a confiança em Vosso amor e na Santíssima Eucaristia.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.”

Quem foi Santo Protomártires do Brasil?

Os Protomártires do Brasil são os primeiros católicos brasileiros a terem seu martírio oficialmente reconhecido pela Igreja. Entre eles:

  • Padre André de Soveral e os 27 companheiros mártires: mortos durante ataque holandês à Igreja de Nossa Senhora das Candeias, em Cunhaú (RN), em 16 de julho de 1645.
  • Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira: vítimas do massacre em Uruaçu, em 1º de agosto de 1645.

O processo de beatificação começou com pesquisas do Postulador da Causa, Mons. Francisco de Assis Pereira, envolvendo documentos de Portugal, Holanda e Brasil. Em 16 de junho de 1989, a Santa Sé concedeu a beatificação, e o Papa João Paulo II reconheceu oficialmente o martírio de 30 brasileiros em 21 de dezembro de 1998. A celebração aconteceu em 5 de março de 2000, na Praça de São Pedro, no Vaticano, com cerca de mil brasileiros presentes.

O termo Protomártires foi usado porque eles foram os primeiros a derramar sangue pela fé no Brasil, abrindo caminho para a evangelização e o fortalecimento da Igreja no país. Hoje, locais como Uruaçu e Cunhaú contam com monumentos em homenagem a esses mártires, e a data de 3 de outubro serve como recordação de sua coragem e devoção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

santo do dia

Protomártires

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda