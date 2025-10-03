Qual o santo do dia de hoje, 3 de outubro? Veja a oração dos Protomártires do Brasil

No dia 3 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica dos Protomártires do Brasil, incluindo São Padre André de Soveral, São Padre Ambrósio Francisco Ferro, São Mateus Moreira e seus 27 companheiros, vítimas de massacres durante as invasões holandesas em 1645. A data é feriado no Rio Grande do Norte, em homenagem a esses mártires que deram suas vidas pela fé.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 3 de outubro?

Os Protomártires do Brasil são padroeiros dos fiéis que lembram a coragem e a fé dos primeiros mártires católicos do país. Padre André de Soveral e seus 27 companheiros foram mortos em Cunhaú, e Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira sofreram martírio em Uruaçu.

Eles representam a perseverança na fé diante da perseguição religiosa e são um exemplo de coragem para os católicos brasileiros.

Qual a oração dos Protomártires do Brasil?

“Senhor Deus, que destes a estes vossos servos a coragem de testemunhar a fé até o último suspiro,

concedei-nos a graça de imitá-los em nossa vida diária,

mantendo firme a confiança em Vosso amor e na Santíssima Eucaristia.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.”

Quem foi Santo Protomártires do Brasil?

Os Protomártires do Brasil são os primeiros católicos brasileiros a terem seu martírio oficialmente reconhecido pela Igreja. Entre eles:

Padre André de Soveral e os 27 companheiros mártires: mortos durante ataque holandês à Igreja de Nossa Senhora das Candeias, em Cunhaú (RN), em 16 de julho de 1645.

Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira: vítimas do massacre em Uruaçu, em 1º de agosto de 1645.

O processo de beatificação começou com pesquisas do Postulador da Causa, Mons. Francisco de Assis Pereira, envolvendo documentos de Portugal, Holanda e Brasil. Em 16 de junho de 1989, a Santa Sé concedeu a beatificação, e o Papa João Paulo II reconheceu oficialmente o martírio de 30 brasileiros em 21 de dezembro de 1998. A celebração aconteceu em 5 de março de 2000, na Praça de São Pedro, no Vaticano, com cerca de mil brasileiros presentes.

O termo Protomártires foi usado porque eles foram os primeiros a derramar sangue pela fé no Brasil, abrindo caminho para a evangelização e o fortalecimento da Igreja no país. Hoje, locais como Uruaçu e Cunhaú contam com monumentos em homenagem a esses mártires, e a data de 3 de outubro serve como recordação de sua coragem e devoção.