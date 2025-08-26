Qual o santo do dia 26 de agosto? Veja a oração de Santa Teresa de Jesus Jornet e Ibars

No dia 26 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Teresa de Jesus Jornet e Ibars, uma freira espanhola que dedicou sua vida ao cuidado dos idosos em situação de abandono. Fundadora da Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, ela se destacou por sua compaixão, simplicidade e firmeza espiritual.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 26 de agosto?

No dia 26 de agosto, a Igreja Católica celebra Santa Teresa de Jesus Jornet e Ibars, padroeira das pessoas idosas e fundadora da Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados.

Teresa dedicou sua vida ao cuidado dos idosos em situação de abandono, criando uma rede de apoio e assistência que se espalhou por diversos países, incluindo o Brasil. Sua missão foi acolher com amor e dignidade aqueles que mais precisam, atendendo às necessidades físicas e espirituais dos idosos.

Qual a oração de Santa Teresa de Jesus Jornet e Ibars?

“Ó Deus, fonte de todo amor e bondade,

que inspirastes a Santa Teresa de Jesus Jornet a dedicar sua vida aos mais necessitados,

concedei-nos, pela sua intercessão, um coração compassivo e mãos generosas.

Que possamos, como ela, cuidar dos corpos para salvar as almas,

servindo ao próximo com humildade e fé.

Amém.”

Quem foi Santa Teresa de Jesus Jornet e Ibars?

Santa Teresa de Jesus Jornet e Ibars nasceu em 9 de janeiro de 1843, em Aitona, Lérida, Espanha, numa família profundamente religiosa. Inicialmente, Teresa estudou para ser professora, mas seu chamado para a vida religiosa surgiu após contato com o beato padre Francisco Palau y Quer. Em 1873, ao lado do padre Saturnino López Novoa, fundou a Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados, dedicada ao cuidado de idosos abandonados, na cidade de Barbastro, Espanha.

Sua espiritualidade era marcada pelo desejo de acolher e integrar os idosos mais pobres em um ambiente familiar, atendendo tanto suas necessidades materiais quanto espirituais. Santa Teresa acreditava que era essencial “cuidar dos corpos para salvar as almas”. Ela foi superiora-geral da congregação até sua morte em 26 de agosto de 1897, em Liria, Valência. Foi beatificada em 1958 pelo papa Pio XII e canonizada em 1974 pelo papa Paulo VI, que destacou sua vida de humildade e serviço silencioso.