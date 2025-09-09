Capa Jornal Amazônia
Qual o santo de hoje, 9 de setembro? Veja a oração de São Pedro Claver

São Pedro Claver, apóstolo dos negros, é celebrado no dia 9/09 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

São Pedro Claver (Reprodução/Recanto Nossa Senhora de Lourdes)

No dia 9 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Pedro Claver, presbítero jesuíta espanhol que se dedicou por mais de 40 anos ao cuidado e evangelização dos africanos escravizados na América do Sul, especialmente em Cartagena, na atual Colômbia. Conhecido como o "Apóstolo dos Negros", ele é lembrado por seu serviço incansável aos mais marginalizados, levando consolo, dignidade e fé a milhares de homens, mulheres e crianças vítimas do tráfico negreiro.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 9 de setembro?

O santo celebrado neste 9 de setembro é São Pedro Claver, reconhecido como padroeiro das missões católicas entre os negros. Ele é símbolo da luta contra a escravidão e a injustiça, e patrono de todas as missões católicas voltadas à população negra.

Sua vida foi marcada por uma profunda compaixão e compromisso com a dignidade humana, mesmo diante das condições mais desumanas impostas pela escravidão.

Qual a oração de São Pedro Claver?

“São Pedro, lhe pedimos que nos ajude a dissipar toda discriminação, toda desigualdade, todo preconceito.

Que sejamos portadores da justiça divina e possamos implementar o Reino celeste aqui nessa terra.

Por Cristo, Senhor nosso. Amém!”

Quem foi São Pedro Claver?

São Pedro Claver nasceu em 25 de junho de 1581, em Verdú, na Catalunha, Espanha. De origem humilde, entrou na Companhia de Jesus ainda jovem e foi enviado como missionário à América do Sul. Chegou a Cartagena das Índias, na Colômbia, em 1610, e ali foi ordenado sacerdote seis anos depois.

Ao longo de quatro décadas, batizou mais de 300 mil pessoas, além de oferecer assistência espiritual e material: curava feridas, alimentava os famintos e dava palavras de esperança. Pedro Claver aprendeu a língua dos angolanos e utilizava intérpretes para alcançar mais pessoas, sendo presença constante nos portos da cidade quando os navios negreiros atracavam. Sua dedicação lhe rendeu a frase que se tornou símbolo de sua vida: “Aethiopum semper servus” — “Servo dos negros para sempre”.

Morreu em 8 de setembro de 1654, já doente e debilitado, quase esquecido pela sociedade local. Foi beatificado em 1850 pelo Papa Pio IX e canonizado em 1888 por Leão XIII, que também o declarou Padroeiro das Missões Católicas entre os Negros em 1896.

