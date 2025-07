Qual o santo de hoje, 9 de julho? Veja a oração de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus

No dia 9 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, reconhecida como a primeira santa do Brasil. Nascida na Itália e radicada no estado de Santa Catarina, Santa Paulina dedicou sua vida aos pobres, doentes e abandonados.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 9 de julho?

O dia 9 de julho é dedicado a Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, padroeira das pessoas que enfrentam doenças graves, como o câncer, e também símbolo de fé e perseverança no Brasil. Ela é invocada por aqueles que buscam força nos momentos de dor e enfermidade.

Qual é a oração de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus?

"Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus,

ajudai-nos a sermos fiéis à virtude do serviço,

motivados pelo amor de Deus e a salvação das almas.

Amém."

Quem foi Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus?

Amábile Lúcia Visintainer, nome de batismo de Santa Paulina, nasceu em 16 de dezembro de 1865, na pequena cidade de Vigolo Vattaro, na Itália. Ainda criança, em 1875, imigrou com a família para o Brasil, instalando-se em Nova Trento (SC).

Em 1890, junto com uma amiga, fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa feminina fundada no Brasil. Sua missão começou com o atendimento de uma mulher com câncer terminal e cresceu para incluir obras sociais com crianças órfãs, idosos e ex-escravizados.

Mais tarde, mudou-se para São Paulo, onde continuou seu trabalho missionário até os últimos anos de vida. Vítima de diabetes, enfrentou amputações e cegueira. Morreu em 9 de julho de 1942, deixando um legado de amor ao próximo e dedicação total à vontade de Deus.

Foi beatificada em 1991 e canonizada em 2002 por São João Paulo II, sendo oficialmente proclamada Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a primeira santa reconhecida do Brasil.