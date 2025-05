Qual o santo de hoje, 8 de maio? Veja a oração de São Vítor

No dia 8 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Vítor, o Mouro, mártir cristão. Ele é conhecido como padroeiro dos prisioneiros e exilados, devido à sua coragem diante da perseguição.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. No dia 07 de maio, foi celebrado Samta Flávia Domitila.

Quem é o santo do dia de hoje, 8 de maio?

Em 8 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Vítor, o Mouro, mártir cristão e um dos santos mais venerados pelos fiéis, especialmente em Milão, na Itália. Vítor é reconhecido como padroeiro dos prisioneiros e exilados, devido à sua coragem diante da perseguição, seu tempo na prisão e o sofrimento enfrentado por não renegar sua fé.

Qual é a oração de São Vítor?

"Glorioso São Vítor, mártir da fé e exemplo de coragem, que enfrentaste a prisão, a tortura e a morte sem renegar teu amor por Cristo,

intercede por nós junto ao Senhor.

Sê consolo para os prisioneiros, força para os exilados e alívio para os perseguidos.

Inspira-nos com tua fidelidade inquebrantável, para que, mesmo nas adversidades, permaneçamos firmes em nossa fé.

São Vítor, padroeiro dos que sofrem longe de casa e dos que enfrentam injustiças, roga por nós.

Amém."

Quem foi São Vítor?

São Vítor nasceu na Mauritânia, no Norte da África, região de língua árabe, e desde a infância foi educado na fé cristã. Sua firmeza religiosa se manteve quando, já adulto, entrou para o exército do imperador romano Maximiano. Durante uma campanha militar na Gália, o imperador exigiu que seus soldados oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos antes das batalhas. Vítor recusou-se terminantemente, reafirmando sua fé em Jesus Cristo. Ele foi preso por não realizar os rituais pagãos.

Permaneceu encarcerado por seis dias, sem comida ou água, em um local que se tornaria conhecido como o cárcere de São Vítor, na atual Porta Romana, em Milão. Submetido a interrogatórios, inclusive diante do próprio imperador, Vítor foi flagelado e teve suas feridas cobertas com chumbo derretido — castigo do qual milagrosamente saiu ileso. Mesmo após escapar da prisão e se refugiar numa estrebaria, acabou recapturado, sendo decapitado numa floresta próxima a Milão no dia 8 de maio do ano 303. Seu corpo, segundo a tradição, foi guardado por feras até ser encontrado intacto pelo bispo São Materno, que construiu ali uma igreja em sua homenagem.