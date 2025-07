Qual o santo de hoje, 6 de julho? Veja a oração de Santa Maria Goretti

No dia 6 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Maria Goretti, jovem mártir italiana que se tornou símbolo de pureza, castidade, perdão e coragem cristã. Morta aos 12 anos ao resistir a uma tentativa de violência sexual, Maria Goretti perdoou seu agressor antes de morrer. Ela é considerada padroeira das vítimas de estupro, da juventude, da castidade e das virgens cristãs.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 6 de julho?

O santo celebrado neste 6 de julho é Santa Maria Goretti, padroeira das vítimas de abuso, da pureza, da castidade, da juventude e das virgens cristãs. Seu testemunho heroico de fé, mesmo diante da violência e da morte, a tornou um exemplo de perdão e fidelidade a Deus.

A Igreja celebra sua festa litúrgica nesse dia, com devoção especial em várias partes do mundo.

Qual é a oração de Santa Maria Goretti?

“Santa Maria Goretti, interceda por mim junto a Deus

para que eu possa ser também casta e pura,

de corpo, mente e coração!

Que eu não tema entregar a minha vida por amor a Deus!

Amém!”

Quem foi Santa Maria Goretti?

Santa Maria Goretti nasceu em Corinaldo, na Itália, em 1890, em uma família camponesa humilde e profundamente religiosa. Após a morte do pai, ela e sua família se mudaram para um vilarejo perto de Roma, onde dividiram moradia com outra família. Foi nesse contexto que sofreu a violência que a levaria ao martírio. Aos 12 anos, ao resistir a uma tentativa de abuso por Alessandro Serenelli, foi esfaqueada 14 vezes. Antes de morrer, disse à mãe: “Sim, o perdoo… quero que ele esteja comigo no céu.”

Seu agressor se converteu ainda na prisão, após ter uma visão da jovem lhe oferecendo flores. Após cumprir pena, tornou-se monge e participou da canonização de Maria Goretti, ao lado da mãe da santa, em 1950, na Praça de São Pedro, em Roma. Santa Maria Goretti é representada com lírios brancos, símbolo de sua pureza, e é lembrada como exemplo de santidade juvenil.