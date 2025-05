Qual o santo de hoje, 31 de maio? Veja a oração de São Félix de Nicósia

No dia 31 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Félix de Nicósia, um humilde irmão capuchinho que viveu na Itália no século XVIII. Conhecido por sua vida de oração, penitência e obediência radical, ele é lembrado como modelo de vida franciscana e de amor ao próximo, especialmente aos mais pobres. Seu testemunho silencioso de fé e serviço fez dele um verdadeiro sinal da presença de Deus no meio do povo.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 31 de maio?

O santo celebrado hoje é São Félix de Nicósia, padroeiro dos humildes, sapateiros e irmãos leigos franciscanos. Sua vida simples e dedicada ao serviço dos outros é um exemplo especialmente inspirador para aqueles que desejam seguir Cristo na humildade, na penitência e na obediência.

Qual é a oração de São Félix de Nicósia?

Ó Deus, que em São Félix de Nicósia destes à Igreja um modelo de humildade, obediência e caridade, concedei-nos,

por sua intercessão, a graça de seguir com alegria o vosso chamado, confiantes no vosso amor e disponíveis para servir aos irmãos com generosidade.

São Félix de Nicósia, rogai por nós!

Amém.

Quem foi São Félix de Nicósia?

São Félix de Nicósia foi um frade capuchinho italiano nascido em 1715, filho de uma família pobre e analfabeto. Após dez anos de insistência, foi aceito na ordem como irmão leigo.

Viveu toda a vida no convento de sua cidade, servindo com humildade e obediência em diversas tarefas, como sapateiro, cozinheiro e esmoleiro. Era conhecido por sua caridade, espírito de penitência e profunda devoção à Eucaristia.

Morreu em 31 de maio de 1787, pedindo permissão para morrer ao seu superior. Foi beatificado em 1888 e canonizado em 2005. É lembrado como modelo de obediência, simplicidade e santidade.