Qual o santo de hoje, 3 de julho? Veja a oração de São Tomé, o padroeiro dos pedreiros

No dia 3 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Tomé, o apóstolo conhecido por sua incredulidade diante da ressurreição de Jesus Cristo, mas que se tornou um dos mais fiéis discípulos após tocar nas chagas do Senhor. Ele é padroeiro dos pedreiros, arquitetos e pessoas com deficiência visual, além de ser símbolo de fé amadurecida pela experiência e pelo encontro com Cristo ressuscitado.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 3 de julho?

O santo celebrado neste 3 de julho é São Tomé Apóstolo. Ele é considerado o padroeiro dos pedreiros, arquitetos e também das pessoas com deficiência visual.

Sua história é marcada pela busca da verdade e pela necessidade de ver para crer, o que o levou ao profundo testemunho de fé: “Meu Senhor e meu Deus!”, dita ao tocar nas feridas de Cristo ressuscitado.

Qual é a oração de São Tomé?

"Ó Santo Apóstolo, predileto do Senhor,

com tua incredulidade curaste a nossa,

com tua audácia tocaste no corpo glorioso do Senhor.

Ensinai-nos a crer sem precedências

e a provar da ressurreição do divino Mestre.

Amém!"

Quem foi São Tomé?

São Tomé foi um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Ele ficou conhecido por duvidar da ressurreição do Senhor quando os outros discípulos relataram tê-lo visto. Tomé declarou que só acreditaria se pudesse ver e tocar nas chagas de Jesus. Oito dias depois, Jesus apareceu novamente e convidou Tomé a tocá-lo. Diante do Cristo ressuscitado, Tomé fez uma das maiores profissões de fé do Novo Testamento: “Meu Senhor e meu Deus!”

Apesar da dúvida inicial, São Tomé era um discípulo corajoso. Quando Jesus decidiu voltar a Betânia, onde havia grande risco de perseguição, foi Tomé quem disse: “Vamos morrer com Ele”, demonstrando lealdade. Durante a Última Ceia, ao ouvir que Jesus iria preparar um lugar para eles, foi ele quem perguntou sobre o caminho. A resposta de Cristo — “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” — tornou-se um dos pilares da fé cristã.

Segundo a tradição, São Tomé evangelizou a Síria, a Mesopotâmia e chegou até a Índia, fundando comunidades cristãs onde antes havia presença judaica.