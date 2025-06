Qual o santo de hoje, 29 de junho? Veja a oração de São Pedro

No dia 29 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e figura central no cristianismo. Reconhecido como o primeiro papa da Igreja, ele é também considerado padroeiro dos pescadores e guardião das chaves do céu.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 29 de junho?

O santo do dia 29 de junho é São Pedro, que além de padroeiro dos pescadores, é também considerado o padroeiro da própria Igreja Católica. Isso porque, segundo a tradição cristã, Jesus confiou a Pedro a liderança de sua Igreja. Seu nome de nascimento era Simão, e ele foi chamado por Jesus para ser “pescador de homens”.

Qual é a oração de São Pedro?

"Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor entregou as chaves do Reino dos Céus,

intercedei por nós junto a Deus, para que sejamos fortalecidos na fé e na esperança.

Vós que caminhastes com Cristo, que o reconhecestes como o Filho de Deus,

obtende-nos a graça da fidelidade ao Evangelho.

Guardião das portas celestiais, protegei-nos contra os perigos da alma e do corpo.

Conduzi-nos ao porto seguro da salvação.

Por Cristo nosso Senhor. Amém."

Quem foi São Pedro?

São Pedro nasceu com o nome de Simão, em Betsaida, na Palestina, no final do século I a.C. Ele era pescador no Mar da Galileia e vivia em Cafarnaum, onde morava com a esposa e a sogra. Foi apresentado a Jesus por seu irmão André, que também se tornou apóstolo. Após o chamado de Cristo, Simão passou a ser chamado de Pedro, que significa “pedra”, simbolizando sua missão de sustentar a Igreja.

Pedro teve papel fundamental na evangelização e na organização da comunidade cristã primitiva. Foi preso diversas vezes por pregar o Evangelho e, em uma ocasião, foi libertado milagrosamente por um anjo. Depois de passar por várias cidades pregando, fixou-se em Roma, onde liderou a Igreja durante a perseguição aos cristãos.

Segundo a tradição, São Pedro foi condenado à morte por crucificação. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como Jesus. Seu túmulo está localizado onde hoje é a Basílica de São Pedro, no Vaticano.