Qual o santo de hoje, 27 de agosto? Veja a oração de Santa Mônica

No dia 27 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho e padroeira das mães cristãs. Conhecida por sua fé inabalável, perseverança e amor maternal, ela dedicou sua vida à oração fervorosa pela conversão de seu filho, um exemplo inspirador para todas as mães que acompanham seus filhos no caminho da fé.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 27 de agosto?

Santa Mônica é reconhecida como padroeira das mães cristãs por sua perseverança e dedicação na oração pela conversão de seu filho, Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da Igreja. Ela é exemplo de fé, esperança e paciência para todas as mães que enfrentam dificuldades na formação espiritual de seus filhos.

Qual a oração de Santa Mônica?

“Nobilíssima Santa Mônica, rogai por todas as mães,

especialmente por aquelas que se esquecem que ser mãe é sacrificar-se.

Rogai para que todas as mães vejam a beleza da vocação materna,

abracem com fé o sofrimento e a dor,

e assumam seus filhos com coragem e amor.

Que elas sejam instrumentos de santificação para suas famílias

e para sua própria santificação. Amém.”

Quem foi Santa Mônica?

Santa Mônica nasceu em 332, no norte da África, em uma família cristã. Casou-se com Patrício, um homem rude e não cristão, e juntos tiveram filhos, entre eles Agostinho, que inicialmente levou uma vida afastada da fé, entregue a vícios e excessos.

Apesar das dificuldades no casamento e na vida familiar, Santa Mônica dedicou-se intensamente à oração e à intercessão pela conversão do marido e, principalmente, do filho. Sua fé perseverante durou cerca de 36 anos, até que conseguiu ver a transformação espiritual de Agostinho, que se tornou bispo, doutor da Igreja e uma das maiores referências do pensamento cristão.

Santa Mônica faleceu em 27 de agosto de 387, em Óstia, próximo a Roma, após alcançar o desejo de ver seu filho convertido.