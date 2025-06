Qual o santo de hoje, 25 de junho? Veja a oração de São Guilherme de Vercelli

No dia 25 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Guilherme de Vercelli, fundador da Congregação Beneditina de Montevergine. Ele deixou sua vida nobre ainda adolescente para se dedicar à vida eremítica, tornando-se um peregrino incansável e homem de oração.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 25 de junho?

O santo do dia 25 de junho é São Guilherme de Vercelli, também conhecido como Guilherme de Montevergine. Ele é padroeiro principal da região da Irpínia, na Itália, onde fundou diversos mosteiros e difundiu uma espiritualidade centrada na penitência, oração e caridade. Sua vida inspiradora de renúncia e peregrinação tornou-o modelo para muitos monges e fiéis.

Qual é a oração de São Guilherme de Vercelli?

“Ó glorioso São Guilherme, que renunciaste às riquezas do mundo para seguir Cristo em pobreza e humildade,

intercede por nós, para que, inspirados pelo teu exemplo, busquemos as coisas do alto e caminhemos com fé e coragem.

Sustenta-nos em nossas peregrinações espirituais, fortalece-nos nas tribulações e alcança-nos a graça da fidelidade a Deus.

São Guilherme de Vercelli, rogai por nós. Amém.”

Quem foi São Guilherme de Vercelli?

São Guilherme de Vercelli nasceu por volta de 1085, no norte da Itália, em uma família nobre. Aos 14 anos, renunciou à sua herança e vida confortável para seguir um caminho de fé, penitência e missão. Com o desejo de chegar a Santiago de Compostela e, posteriormente, à Terra Santa, percorreu longas distâncias a pé, com extrema austeridade: jejuando, dormindo no chão e vivendo em oração constante.

Durante sua tentativa de embarcar para Jerusalém, foi espancado por ladrões nas proximidades de Brindes e acabou vendo nesse episódio um sinal de Deus para permanecer na Itália. Reencontrou então João de Matera, outro futuro santo, que o encorajou a iniciar sua missão por ali mesmo.

Em 1118, São Guilherme se instalou no Montevergine, onde viveu como eremita. Sua santidade atraiu muitos discípulos, e assim nasceu a Congregação Beneditina de Montevergine, dedicada à Virgem Maria. Sua espiritualidade combinava rigor, simplicidade e forte compromisso com os pobres e peregrinos. Faleceu em 1142, em Goleto, já idoso e debilitado, mas respeitado por reis e pelo povo simples.