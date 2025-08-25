Qual o santo de hoje, 25 de agosto? Veja a oração de São Luís IX

No dia 25 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Luís IX, rei da França, exemplo de governante cristão, reconhecido por sua justiça, humildade e dedicação aos pobres. Ele governou com sabedoria e fé, conciliando o poder político com os valores do Evangelho. São Luís é o padroeiro dos governantes, dos políticos, dos chefes de Estado e dos Terciários Franciscanos, e foi canonizado em 1297, apenas 27 anos após sua morte.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 25 de agosto?

O santo do dia 25 de agosto é São Luís IX, conhecido como padroeiro dos governantes, políticos, chefes de Estado, e dos Terciários Franciscanos. Ele é lembrado como um modelo de liderança cristã, que soube unir o exercício do poder à vivência do Evangelho, promovendo justiça, paz e caridade em seu reino.

Qual a oração de São Luís IX?

“Ó Deus, que transferistes São Luís, vosso confessor, do reino terreno ao celeste, concedei, por sua intercessão, que nossos corações aspirem aos bens eternos.

Fazei com que os que governam o façam com sabedoria, justiça e amor ao povo.

Dai-nos, Senhor, por sua intercessão, a graça de buscarmos o vosso Reino acima de tudo.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém.”

Quem foi São Luís IX?

São Luís IX nasceu em 25 de abril de 1214, em Poissy, França, e foi educado sob a orientação cristã rigorosa de sua mãe, Branca de Castela, que o incentivava a manter o coração puro e a viver como verdadeiro servo de Deus. Aos 12 anos, após a morte de seu pai, Luís foi coroado rei da França, com sua mãe atuando como regente até que ele atingisse a maioridade.

Desde cedo, São Luís demonstrava grande piedade e senso de justiça. Participava diariamente da Santa Missa, praticava a caridade, e era conhecido por visitar hospitais, lavar os pés dos pobres e alimentar os necessitados. Tinha como princípio fundamental nunca se enriquecer às custas dos outros, mesmo para fins religiosos: “Não tiremos o bem dos outros nem sequer para o dar a Deus”, dizia.

Durante seu reinado, promoveu diversas reformas no sistema judiciário e estabeleceu a paz entre os nobres. Além disso, construiu hospitais, abrigos e igrejas, entre elas a famosa Saint-Chapelle, em Paris, para guardar relíquias da Paixão de Cristo, como a Coroa de Espinhos.

Movido por seu amor à fé, São Luís liderou duas cruzadas com o objetivo de proteger os lugares santos do Cristianismo. Foi durante a segunda cruzada, em 1270, que contraiu peste (possivelmente tifo) e veio a falecer em 25 de agosto, na cidade de Túnis, na África.