Qual o santo de hoje, 24 de junho? Veja a oração de São João Batista

No dia 24 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São João Batista, o único santo cujo nascimento é comemorado pela liturgia, além do próprio Jesus Cristo. Com forte presença nas tradições populares brasileiras, especialmente nas festas juninas, ele também é padroeiro da amizade e da vida de oração.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 24 de junho?

O santo do dia 24 de junho é São João Batista, padroeiro da amizade e um dos santos mais celebrados da tradição cristã. Ele também é considerado protetor da vida interior, da penitência e da conversão. Sua memória está fortemente associada às festas juninas, quando é homenageado com fogueiras, danças e comidas típicas em todo o Brasil.

Além de representar a amizade e a preparação espiritual, São João Batista é padroeiro de diversas cidades brasileiras, como Foz do Iguaçu (PR) e Bertioga (SP), onde é celebrado com missas, procissões e festas populares.

Qual é a oração de São João Batista?

“Ó glorioso São João Batista,

que fostes santificado no seio materno e vivestes em profunda humildade e penitência,

ajudai-nos a encontrar a verdadeira amizade, baseada no amor a Deus e no respeito ao próximo.

Concedei-nos, por vosso exemplo, um coração aberto à oração, à verdade e à justiça.

Preparastes o caminho do Senhor com coragem e fé, ensinai-nos a também sermos fiéis à nossa missão.

São João Batista, rogai por nós, para que sejamos firmes na fé e generosos no amor.

Amém.”

Quem foi São João Batista?

São João Batista foi um dos maiores profetas da história cristã e o único cujo nascimento é celebrado liturgicamente. Filho de Zacarias e Santa Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, João foi consagrado a Deus antes mesmo de nascer. Sua vinda foi anunciada pelo anjo Gabriel, e ele nasceu de forma milagrosa, pois sua mãe era idosa e considerada estéril.

João viveu em austeridade e oração, possivelmente em comunidades monásticas no deserto, e dedicou sua vida à pregação da conversão e ao batismo como sinal de arrependimento. Foi ele quem batizou Jesus no rio Jordão.

Conhecido por sua coragem ao denunciar as injustiças, João Batista confrontou Herodes Antipas por viver em adultério com Herodíades, o que lhe custou a prisão e, posteriormente, a morte. Ele foi decapitado a pedido de Salomé, filha de Herodíades, em um episódio narrado no Evangelho de Marcos.