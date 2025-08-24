Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo de hoje, 24 de agosto? Veja a oração de São Bartolomeu

São Bartolomeu, apóstolo de Jesus e padroeiro dos curtidores e dos que sofrem com doenças neurológicas, é celebrado no dia 24/08 pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

Veja a versão em texto e vídeo da oração a São Bartolomeu (Reprodução/oquilíbrio)

No dia 24 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Bartolomeu, um dos doze apóstolos de Jesus Cristo. Também conhecido como Natanael, ele é lembrado por sua sinceridade e fé profunda, além de sua dedicação missionária. Após a morte e ressurreição de Jesus, São Bartolomeu levou o Evangelho a diferentes regiões do Oriente, sendo martirizado na Armênia. Seu testemunho o tornou padroeiro de diversas categorias, como curtidores de couro, açougueiros, alfaiates, sapateiros e também invocado por aqueles que enfrentam doenças neurológicas.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 24 de agosto?

O santo do dia 24 de agosto é São Bartolomeu, um dos doze apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Ele é conhecido como o padroeiro dos curtidores, sapateiros, alfaiates, açougueiros e também é invocado como protetor contra doenças nervosas e neurológicas.

Seu exemplo inspira os fiéis pela coragem missionária e fidelidade ao Evangelho, mesmo diante da perseguição.

Qual a oração de São Bartolomeu?

“À grande testemunha do Ressuscitado, rogamos que nos torne testemunhas da vida de Cristo hoje.
Que Ele seja amado, adorado e acolhido acima de tudo e todos.
A partir da nossa vida, todos vejam que Ele vive e reina. Amém.”

Quem foi São Bartolomeu?

São Bartolomeu, também conhecido como Natanael nos Evangelhos, era natural de Caná da Galileia, a mesma cidade do famoso milagre das bodas. Ele foi apresentado a Jesus por Filipe e, num primeiro momento, mostrou ceticismo quanto à origem do Messias. No entanto, após um breve diálogo com Cristo, sua fé foi despertada, e ele proclamou: "Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel!" (João 1,49).

Jesus o elogiou dizendo: “Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade”, destacando sua sinceridade de coração. Bartolomeu seguiu Jesus durante toda a vida pública e esteve entre os apóstolos que testemunharam a Ascensão do Senhor.

Após Pentecostes, São Bartolomeu dedicou-se à evangelização de diferentes povos. De acordo com a tradição, pregou na Índia, Mesopotâmia, Pérsia e Armênia, onde realizou curas e conversões, inclusive a do rei Polímio. No entanto, isso despertou a ira dos líderes religiosos locais e do irmão do rei, que ordenou seu martírio.

