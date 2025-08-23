Qual o santo de hoje, 23 de agosto? Veja a oração de Santa Rosa de Lima

No dia 23 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América. Nascida no Peru, ela se destacou por sua intensa vida de oração, penitência e dedicação aos mais pobres. Seu testemunho de fé tocou não só sua cidade natal, Lima, mas rapidamente se espalhou por todo o continente americano, tornando-se padroeira da América Latina, das Filipinas, das Índias Ocidentais e protetora dos jardineiros, floristas e dos que sofrem com brigas familiares ou feridas no corpo e na alma.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 23 de agosto?

O santo do dia 23 de agosto é Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, das Filipinas, das Índias Ocidentais, dos jardineiros e floristas. Ela é também invocada como intercessora em casos de brigas familiares, doenças e desastres naturais, como erupções vulcânicas.

Qual a oração de Santa Rosa de Lima?

“Ó Santa padroeira da América Latina, cuidai deste povo tão sofrido e necessitado.

Amparai os doentes, concedei as necessidades dos que são excluídos e marginalizados,

consolai os idosos, iluminai os políticos.

Que a nossa região seja curada dos problemas sociais.

A ti clamamos nossa santa padroeira. Amém!”

Quem foi Santa Rosa de Lima?

Santa Rosa de Lima nasceu em 1586, na cidade de Lima, no Peru. Seu nome de batismo era Isabel Flores de Oliva, mas desde pequena foi chamada de Rosa, por causa de sua beleza. De origem espanhola, era filha de uma família nobre que acabou enfrentando dificuldades financeiras.

Desde cedo, Rosa demonstrou forte inclinação para a oração, a caridade e o jejum. Mesmo diante da oposição da família, escolheu uma vida de renúncia e espiritualidade. Ingressou na Ordem Terceira Dominicana, inspirando-se em Santa Catarina de Sena.

Ela se isolava para rezar em uma cela construída no jardim da casa dos pais, onde viveu uma vida de intensa contemplação e penitência. Rosa ajudava os pobres e doentes, especialmente os indígenas, e oferecia seus sofrimentos pela salvação dos pecadores.

Faleceu em 23 de agosto de 1617, aos 31 anos. Após sua morte, já era considerada santa pelo povo, e foi canonizada em 1671 pelo Papa Clemente X, tornando-se a primeira santa da América.