Qual o santo de hoje, 22 de junho? Veja a oração de São Tomás Morus

No dia 22 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Tomás Morus, um exemplo de integridade, fé e coragem diante da tirania. Ele é padroeiro dos governantes, políticos e advogados.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 22 de junho?

O santo do dia 22 de junho é São Tomás Morus, conhecido por sua fidelidade à Igreja Católica e por sua atuação política íntegra.

Ele é considerado padroeiro dos governantes, políticos e advogados, sendo um exemplo de ética e coerência entre a fé e a vida pública. Foi canonizado junto ao bispo São João Fisher, também mártir da perseguição religiosa na Inglaterra.

Qual é a oração de São Tomás Morus?

“Se eu me distraio, a Eucaristia me ajuda a recolher-me.

Se me oferecem oportunidades para ofender a Deus, me apego cada dia mais à Eucaristia e fujo do erro.

Se necessito de uma luz especial e prudência para desempenhar minhas pesadas obrigações,

me achego ao Senhor e busco seu conselho e iluminação.”

Quem foi São Tomás Morus?

São Tomás Morus nasceu em 1478, em Londres, na Inglaterra. Desde cedo demonstrou grande inteligência e espírito cristão. Doutor em Direito aos 22 anos, tornou-se um respeitado professor, jurista e político. Durante a juventude, chegou a considerar a vida religiosa, vivendo em mosteiros e avaliando o ingresso em ordens como a franciscana, mas entendeu que sua vocação era o matrimônio e a vida familiar. Casou-se, teve quatro filhos e formou uma família exemplar.

Como político, foi nomeado Lorde Chanceler da Inglaterra em 1529, a mais alta posição do Reino depois do rei. Sua morte foi antecedida pela execução de seu amigo, o bispo João Fisher, em 22 de junho do mesmo ano, data que ficou marcada como o dia litúrgico dos dois mártires. Na hora de sua morte, Tomás declarou: “Morro como bom servo do rei, mas primeiramente de Deus.”

Canonizado em 1935 pelo Papa Pio XI, São Tomás Morus foi reconhecido em 2000 pelo Papa João Paulo II como padroeiro dos governantes e políticos.