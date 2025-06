Qual o santo de hoje, 21 de junho? Veja a oração de São Luís Gonzaga

No dia 21 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Luís Gonzaga, um jovem nobre italiano que renunciou a todas as riquezas e privilégios de sua família para seguir a vocação religiosa na Companhia de Jesus (Jesuítas). Em reconhecimento à sua vida de pureza e entrega, tornou-se padroeiro da juventude católica, dos estudantes e, mais recentemente, dos pacientes com AIDS.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 21 de junho?

O santo do dia é São Luís Gonzaga, celebrado em 21 de junho. Ele é padroeiro da juventude católica, dos estudantes e, desde 1991, dos pacientes com AIDS, título concedido pelo Papa João Paulo II. Sua vida inspira jovens a buscar uma fé autêntica e uma vida de caridade.

Qual é a oração de São Luís Gonzaga?

Senhor, ensinai-me a também gastar a minha juventude em amor a Ti e a todos que necessitarem.

Quero, como São Luís Gonzaga, ser capaz de renunciar a todos os amores terrenos

e a me dedicar com grande fervor ao Teu chamado para a minha vida.

Amém!

Quem foi São Luís Gonzaga?

São Luís Gonzaga nasceu em 1568 na Corte de Castiglione, na Itália, em uma família nobre. Ainda criança, fez voto de castidade e consagrou-se a Nossa Senhora. Aos 14 anos, decidiu renunciar à herança e aos títulos de sua família para seguir a vida religiosa.

Durante uma epidemia, dedicou-se ao cuidado dos doentes, contraindo ele próprio uma grave enfermidade. Faleceu no dia 21 de junho de 1591, antes de ser ordenado sacerdote. Foi canonizado em 1726 pelo Papa Bento XIII e, posteriormente, proclamado padroeiro da juventude.

Em 1991, o Papa João Paulo II o declarou também patrono dos pacientes com AIDS, reconhecendo seu exemplo de compaixão e entrega ao próximo. Suas relíquias estão na Igreja de Santo Inácio, em Roma.