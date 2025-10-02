Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Qual o santo de hoje, 2 de outubro? Veja a oração dos Santos Anjos da Guarda

Santos Anjos da Guarda, companheiros espirituais, são lembrados em 2/10 pela Igreja Católica

Hannah Franco

No dia 2 de outubro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santos Anjos da Guarda, figuras espirituais consideradas mensageiros de Deus e protetores individuais dos fiéis. A devoção a esses anjos é uma das mais antigas da Igreja e está ligada à crença de que cada pessoa recebe um anjo designado para acompanhá-la e protegê-la durante toda a vida.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 2 de outubro?

O santo do dia 2 de outubro é dedicado aos Santos Anjos da Guarda, os mensageiros celestes encarregados por Deus de proteger, guiar e interceder pelos seres humanos. Eles são padroeiros da proteção espiritual e companheiros constantes dos cristãos ao longo da vida.

Segundo a tradição católica, cada pessoa recebe seu anjo no Batismo, que passa a acompanhá-la em todos os momentos, oferecendo auxílio nas decisões e proteção contra o mal.

Qual a oração de Santos Anjos da Guarda?

“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine.
Amém!”

Quem foi Santos Anjos da Guarda?

Os Anjos da Guarda são seres espirituais criados por Deus, dotados de inteligência e vontade, que não possuem corpo físico e são imortais. A palavra “anjo” significa “mensageiro”, e sua presença é relatada em diversas passagens da Bíblia, sendo citados mais de 400 vezes no Antigo e Novo Testamento.

A tradição cristã ensina que existem nove hierarquias angélicas, e os anjos da guarda fazem parte delas com a missão específica de acompanhar e proteger cada pessoa. Eles também levam as orações dos fiéis a Deus e os ajudam a trilhar o caminho do bem.

A devoção aos anjos é mais antiga do que a muitos santos e se fortaleceu especialmente na Idade Média, com os monges eremitas que viviam em silêncio e oração na companhia espiritual de seus anjos. Ao longo dos séculos, eles foram representados em esculturas, pinturas, música sacra e arquitetura religiosa, reforçando sua importância na espiritualidade cristã.

